Marcin Hakiel zabrał ukochaną w wyjątkowe miejsce. Ważne dla Katarzyny Cichopek

Marcin Hakiel po ogłoszeniu informacji o rozstaniu z Katarzyną Cichopek sprawiał wrażenie przybitego. Publikował w mediach społecznościowych archiwalne fotografie z dnia, w którym się pobrali. Podczas wywiadu dla "Miasta Kobiet" ujawnił, że "wolność Katarzyny miała imię", jednak nie podał więcej szczegółów. Teraz każde z nich jest już po rozwodzie i na nowo układa sobie życie. Tancerz nie ukrywa, że znów jest zakochany. Odnalazł szczęście u boku tajemniczej blondynki. Nie zdradza jej imienia, ale od czasu do czasu publikuje romantyczne zdjęcia. Wygląda na to, że rewelacje o nowym związku jego byłej żony go nie obeszły. Weekend spędzał w towarzystwie partnerki w miejscu, z którym ma wiele wspomnień.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Marcin Hakiel spędza czas z nową ukochaną w miejscu, w którym pobrał się z Cichopek

Marcin Hakiel jakiś czas temu oznajmił, że jego nowa partnerka nie zamierza pokazywać twarzy w mediach. Niewiele wiadomo na temat kobiety. Poznali się za pośrednictwem aplikacji randkowej, a ukochana Marcina pochodzi z Wrocławia. Odległość nie jest dla nich przeszkodą i spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Gdy media obiegła informacja o "coming oucie" Cichopek i Kurzajewskiego, Hakiel z partnerką zaszył się w Zakopanem.

Jak się okazuje, to jest ukochane miejsce tancerza. W tym mieście oświadczył się Katarzynie Cichopek, a 20 września 2008 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Po rozstaniu Hakiel w górach oczyszczał głowę, a teraz udowodnił, że etap małżeństwa z aktorką definitywnie ma już za sobą.

Marcin Hakiel spędza czas z nową ukochaną w miejscu, w którym pobrał się z Cichopek Fot. Instagram/ marcinhakiel

Mimo że z Zakopanem Marcin Hakiel ma dużo wspomnień związanych z Katarzyną Cichopek, teraz zamierza tworzyć nowe u boku tajemniczej ukochanej.