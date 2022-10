Doda miała romans z 12 lat młodszym facetem. Pierwszy raz o nim opowiedziała

Za nami już sześć odcinków programu "Doda. 12 kroków do miłości". Piosenkarka poznała już wszystkich kandydatów wyszukanych przez produkcję. Teraz wybierze czterech mężczyzn, z którymi spotka się na drugą randkę, z tym że to ona będzie ją już organizować. Z czwórki zostanie wyłowiony jeden kandydat, z którym artystka spędzi weekend. Czy któraś relacja przetrwa próbę czasu? Tego dowiemy się dopiero po zakończeniu show, które zaplanowane jest na 5 listopada.

REKLAMA

Mama Dody oceniła jej randkę. Wokalistka nie spodziewała się takiej wiadomości

Więcej zdjęć z reality show Dody znajdziecie w naszej galerii na górze artykułu.

Zobacz wideo Doda ze łzami w oczach mówi o sprawach kryminalnych, w które została wplątana

Doda o romansie z młodszym facetem. "Nie czułam aż takiej przepaści"

Ostatnim kandydatem był Jacek, który zaprosił artystkę na wspólną grę w koszykówkę. Już na samym początku doszło pomiędzy nimi do małego spięcia, ale nie przekreśliło to kontynuowania spotkania. Jacek jest dziesięć lat młodszy od Dody, co w tym przypadku dało się mocno odczuć, o czym wspomniała sama zainteresowana. Co więcej, pierwszy raz przyznała, że w przeszłości miała romans z mężczyzną młodszym od niej aż o 12 lat.

Miły chłopak, ale powinien znaleźć sobie młodszą dziewczynę na swoim poziomie doświadczeń i tematów. Ja miałam kiedyś romans, nigdy nie doszło do konsumpcji tego związku, ale miałam jakiś tam przelotny romans z 12 lat młodszym facetem, ale nie czułam aż takiej przepaści. Tutaj już po 15 minutach, czułam się jak ostry MILF - mówiła w rozmowie z psychologiem Doda.

Wiedzieliście, że piosenkarka w przeszłości spotykała się z młodszym mężczyzną? Macie swoje typy, kto mógłby nim być?

Ujawniono powód rozstania Dody z Maxem Hodgesem. Mogliśmy się tego spodziewać...