Wypłynęły szczegóły koronacji króla Karola III. Lista gości zmniejszona o kilka tysięcy nazwisk

Najstarszy syn królowej Elżbiety II po jej śmierci stał się władcą Zjednoczonego Królestwa. Czeka go jednak jeszcze oficjalna koronacja. Uroczystość wstąpienia na tron według medialnych doniesień ma odbyć się 3 czerwca przyszłego roku. Teraz brytyjscy dziennikarze informują o kolejnych szczegółach tego wyjątkowego wydarzenia.

Król Karol III planuje odejść od tradycji podczas koronacji

Według Daily Mail uroczystość ma potrwać nieco ponad godzinę, czyli znacznie krócej niż koronacja królowej Elżbiety II w 1953 roku. To jednak niejedyne różnice. Powszechnie uważa się, że nowemu królowi zależy na unowocześnieniu monarchii, co chce zaznaczać od samego początku panowania. Chciałby też ograniczyć przepych, z jakim jest kojarzona rodzina królewska. Dlatego też lista gości zaproszonych na koronację ma zostać skrócona z 8000 do 2000 nazwisk. Zabraknie między innymi wielu parlamentarzystów.

Ponadto, najbliżsi króla nie będą musieli być ubrani w ceremonialne szaty, a będą mogli przywdziać garnitury. Aby zaoszczędzić czas na czasochłonne rytuały – w tym wręczanie sztabek złota – zostaną usunięte. Co ciekawe, w planowaniu ceremonii ogromną rolę ma odegrać książę William. Na oficjalne wyznaczenie terminu koronacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Przejęcie tronu przez królową Elżbietę II odbyło się aż 16 miesięcy po śmierci jej ojca, a koronacja Jerzego VI miała miejsce osiem miesięcy po przejęciu przez niego tronu.

Nie możecie się już doczekać uroczystości koronacji? Myślicie, że książę Harry i Meghan Markle usiądą blisko rodziny?

