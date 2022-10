Tak Marcin Hakiel reaguje na wieści byłej żony. Miał wsparcie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski 7 października oficjalnie potwierdzili, że są w związku. Para obecnie przebywa na urodzinowym urlopie w Izraelu, skąd połączyli się ze studiem "Pytania na śniadanie", aby opowiedzieć o łączącej ich relacji. Doszło również do pierwszego pocałunku na wizji. Tymczasem w Polsce Paulina Smaszcz gorzko komentuje związek prezenterów. Początkowo zamieściła pretensjonalny wpis oraz życzenia dla zakochanych, które szybko zniknęły z sieci. Następnie na jej profilu ukazało się szerokie oświadczenie, w którym sugerowała, że od kilku lat dochodziło do zdrad i kłamstw. Co na to Marcin Hakiel?

Marcin Hakiel wypoczywa w górach

Z instagramowej relacji tancerza możemy się dowiedzieć, że ponownie zabrał dzieci do Zakopanego do hotelu ze strefą SPA i basenem. Pojawiły się zdjęcia ze spaceru, do których dołączył dość optymistyczne hasztagi. Na jednym z nich mogliśmy dostrzec pięć cieni.

#wdziecznyzakażdydzień - pisał Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel spędza weekend w górach z dziećmi Instagram @marcinhakiel

Na kolejnej fotografii możemy dostrzec Marcina Hakiela, który obejmując Adama, podziwiał piękne górskie krajobrazy. Kadr opatrzył cytatem z piosenki grupy Monty Python.

#alwayslookonthebrightsideoflife (dop. red. pol. - Zawsze patrz na pozytywną stronę życia).

Co ciekawe na niektórych zdjęciach mogliśmy zauważyć Helenkę w towarzystwie dziewczynki, która wcześniej gościła na InstaStories tancerza. Już wtedy fani sugerowali, że jest to córka nowej partnerki Marcina Hakiela, a on wymijająco przyznał, że są przyjaciółkami. Od razu widać, że dziewczynki są blisko. Towarzyszą sobie na każdym kroku i trzymają się za ręce podczas spacerów.

Myślicie, że tancerz faktycznie pokusił się o pokazanie pociechy ukochanej i zabrał je na rodzinny wypad?

Cichopek była w związku przed poznaniem Hakiela. Mateusz mieszkał w Austrii