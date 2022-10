W życiu Katarzyny Cichopek dzieje się niemało. Zimą gwiazda TVP rozwiodła się, a ostatnio potwierdziła, że znalazła nową miłość - Macieja Kurzajewskiego. Przez lata celebrytka i jej ówczesny mąż uchodzili za wzorową parę, stąd ogólne zaskoczenie na wieść, że roztańczone małżeństwo finalnie się rozpadło. Fani tych dwojga odetchnęli jednak z ulgą na wieść, że Marcin Hakiel także zdążył już wejść w romantyczną relację. Tancerz, w przeciwieństwie do byłej żony, związał się z osobą spoza show-biznesu.

Katarzyna Cichopek i Mateusz z Wiednia

Przed laty Katarzyna widziała swoją przyszłość u boku zupełnie innego mężczyzny. Mateusz, bo tak mu na imię, był jej dawnym znajomym z dzieciństwa:

Byłam dla Mateusza zjawiskiem, jego muzą. Takim natchnieniem, jakimś aniołem siedzącym z gitarą przy ognisku. A że jestem trochę starsza, Mateusz uważał mnie za istotę niedostępną. Zresztą im oboje stawaliśmy się starsi i każde z nas miało już swoje poważne sprawy i własne życie, tym rzadziej się widywaliśmy - opowiedziała "Gali".

Gdy serialowa gwiazda po latach wybrała się do znajomych rodziców mieszkających w Wiedniu, zdumiała się na widok wysokiego brodacza. Z trudem rozpoznała w nim kolegę z ogniska. Między dwojgiem młodych zaiskrzyło. Widywali się rzadko z powodu dzielących ich kilometrów, ale rozmawiali codziennie i kontaktowali się przez internet, bo rozwój ich relacji szczęśliwie przypadł na czasy, kiedy pojawiły się już komunikatory i stałe łącza internetowe.

Jednak, jak wiadomo, związek na odległość utrzymać trudno. Katarzyna poważnie podchodziła do sprawy i rozważała przeprowadzkę do Wiednia oraz kupno mieszkania w austriackiej stolicy. Zaczęła nawet odkładać pieniądze na ten cel. Jej młodszy kolega nie myślał jeszcze wówczas o takich sprawach, co Cichopek tłumaczyła różnicami kulturowymi. Zaznaczyła, że tam, skąd pochodzi Mateusz o prawdziwie dorosłym życiu myśli się dopiero po studiach.

Ostatecznie do wyjazdu za granicę nie doszło. Relacja miłosna rozpadła się, a Katarzyna została zaproszona do udziału w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami", którą zresztą wygrała - w parze z Marcinem Hakielem.

