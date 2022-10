Agnieszka Woźniak-Starak w Gałkowie na Hubertusie. Co za kurtka! Znamy cenę

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się na weekend do rodzinnej stadniny koni Karoliny Ferenstein-Kraśko. Razem ze śmietanką towarzyską wzięła udział w zorganizowanych tam grach i zabawach Hubertus. Była gonitwa na polanie, pokazy jeździeckie, lunch nad Krutynią i wiele innych aktywności.

Agnieszka Woźniak-Starak na Hubertusie w Gałkowie

Prezenterka i dziennikarka wybrała na tę okazję bardzo praktyczny, jeździecki strój. Zgrabne nogi przyodziała w obcisłe, czarne spodnie do jazdy konnej oraz czarne oficerki. Na głowie - obowiązkowy kask, który zdjęła dopiero, jak zeszła z konia. Jednak najciekawsze było to, co działo się na górnej części ciała.

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na kolor i fakturę jesieni. Gruba, zamszowa kurtka w kolorze bordo, zapięta na trzy z pięciu guzików robiła wrażenie. Produkt jest włoskiej roboty, a marka Blaze Milano chwali się, że do każdego dokonanego zakupu sadzone jest drzewo. Kurtka Agnieszki Woźniak-Starak w jednym z internetowych butików kosztuje nieco ponad pięć tysięcy złotych.

Kurtka Blaze Milano Fot. MyTheresa / Skrin

Na coroczne święto miłośników jazdy konnej w Gałkowie prócz Agnieszki Woźniak-Starak przybyli również Borys Szyc z rodziną i Natalia Klimas, a także wielu innych fanów gonitw i skoków.

Jakoś dojechaliśmy na tę polanę hubertusową, ale teraz trzeba będzie wrócić! - śmiała się Agnieszka Woźniak-Starak, pokazując otoczenie polany i zgromadzony tam tłum.

Gałkowo Perlage Masters. Gessler podkreśliła brzuch. Ostrowska z boską torebką

Hubertus w Gałkowie odbywa się już od wielu lat i wbrew nazwie nie ma zbyt wiele wspólnego z polowaniami. Zwyczajowe święto myśliwych w stadninie Ferensteinów jest raczej świętem jeździectwa - hubertusowa gonitwa za "lisem" jest punktem kulminacyjnym obchodów. W tym roku przed Hubertusem odbywało się Gałkowo Perlage Masters 2022, na którym Agnieszka Woźniak-Starak również była obecna.