Ekstrawagancje Kardashianek. Na różową rzeźbę, wannę z pazurami i balony wydawały krocie

Tak trzeba żyć? Kardashianki ogranicza tylko ich fantazja, nieważne, czy dekorują dom, czy obsypują się prezentami. Kto jak kto, ale one na ceny patrzeć nie muszą.

Złota wanna Kendall

Kendall Jenner kendalljenner/Instagram

W okazałej łazience Kendall Jenner stanęła wanna wykonana ze szczerego złota. Modelka twierdzi, że to m.in. dzięki temu urządzeniu zachowuje urodę i nienaganną figurę, zażywając trzy razy w tygodniu leczniczych kąpieli. Lepiej nie wyobrażać sobie, jakimi nakładami finansowymi należałoby dysponować, gdyby chciało się pójść w ślady 27-latki.

Ścienne prezerwatywy

Barek Kylie Jenner kyliejenner/Instagram

Najmłodsza z sióstr, Kylie, wyposażyła swoją rezydencję w barek. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że ściany pomieszczenia ozdobiła oryginalnymi pracami autorstwa współczesnej artystki, Beau Dunn. Dekoracja imituje opakowania prezerwatyw w rozmiarze XXL. Bądź, co bądź, promowanie bezpiecznego seksu zasługuje na pochwałę. Nawet jeśli ta promocja odbywa się w domowym zaciszu.

Świetlna rzeźba

Rzeźba Kendall Kardashian kenddalljenner/Instagram

Kendall zainwestowała 750 tys. dolarów w rzeźbę wykonaną przez Jamesa Turrella. Różowy, podświetlany owal zdobi korytarz posiadłości celebrytki. Gustowny? Można się spierać. Na pewno odwiedzającym trudno tę instalację przeoczyć.

Lodówka Kim

Lodówka Kim Kardashian kimkardashian/Instagram

Lodówka Kim Kardashian nie przypomina typowego sprzętu AGD. Stanowi w zasadzie odrębne pomieszczenie, domową chłodnię – można do niej wejść i pomyszkować wśród półek.

Balonowe przyjęcie

True khloekardashian/Instagram

True, córka Khloe Kardashian, nie będzie pamiętać przyjęcia wydanego z okazji jej pierwszych urodzin, ale od czego są zdjęcia. Fotorelację z tego wydarzenia z pewnością obejrzy. Zwłaszcza że oglądać jest co. Na same tylko balonowe dekoracje, które ozdobiły dom i ogród, ambitna mama wydała 8 tys. dolarów.

Diamentowe kolczyki

North West @robkardashian/Twitter

North West, córka Kim Kardashian otrzymała pierwsze kolczyki z diamentami nim jeszcze zdążyła nauczyć się mówić. Kwestia przekłuwania uszu tak małym dziewczynkom jest dyskusyjna, podobnie jak obdarowywanie ich kamieniami szlachetnymi. Cóż, nawet gdyby North zapodziała gdzieś błyskotki, mama na pewno sprawiłaby jej kolejne.

Wózek Fendi

Stormi kyliejenner/Instagram

Spacerowe cztery kółka jakimi woziła się Stormi, córeczki Kylie Jenner, to nie byle co. Wózek został zaprojektowany przez włoski dom mody Fendi. Chcąc nabyć identyczną „brykę", trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 12 tys. dolarów. Nie trzeba przeliczać kwoty na złotówki, by wiedzieć, że to równowartość całkiem sensownego auta.

Płaszczyk od Versace

Mason Dash Disick krisjenner/Instagram

Kris Jenner to babcia z gestem. Wnuki rozpieszcza, jak tylko może. No, a ona akurat może. Jeden z jej wnuków, Mason, otrzymał od niej chłopięcy płaszcz od Versace. Trudno powiedzieć, czy pikowane wdzianko z nadrukiem w barkowe wzory będzie przedmiotem zazdrości wśród rówieśników Masona. Miejmy nadzieję, że chociaż dobrze grzeje.

Torebeczka od Diora

North West kimkardashian/Instagram

North West ma już dziewięć lat i jest mocnym show-biznesowym graczem. Od pierwszych dni życia nosi tylko topowe marki, bo Kim i Kanye West chcieli, by ich córka wyrabiała sobie dobry gust. Stylowa uczennica wypatrzyła kiedyś w szafie mamy srebrną torebkę i do tej pory regularnie ją sobie pożycza. Nic dziwnego, gadżecik to prawdziwy unikat. Wyprodukowano zaledwie dziesięć sztuk tego modelu, a każdy z nich kosztował ok. 35 tys. dolarów.

Garderoba Kim

Kim Kardashian kimkardashian/Instagram

Wnętrze luksusowego butiku? Nie, to tylko ułamek prywatnej kolekcji Kim. Trzeba przyznać, że celebrytka ma z czego wybierać. Wszystkie elementy kolekcji naturalnie oznaczone są odpowiednią metką.

Szafa Kourtney

Kourtney Kardashian kourtneykardash/Instagram

Nieprzebrane ilości butów poukładanych kolorami, ustawionych niemal we wzorowym porządku to część dobytku Kourtney Jenner.

Mogłabym zabić za taką szafę – napisała na Instagramie jedna z fanek celebrytki.

Co sądzicie o wyborach Kardashianek? Kupiły już sobie dobry gust?