Księżna Kate i książę William starają się jak najlepiej dzielić obowiązki królewskie z rodzicielskimi. Para poświęca księżniczce Charlotte i książętom Louisowi oraz Georgowi jak najwięcej czasu. Mimo że pomaga im niania, byli widywani podczas odbierania pociech ze szkoły. Oprócz tego lubią wspólnie oglądać mecze tenisa czy też piec. Okazuje się, że jednej rzeczy nie tolerują.

Księżna Kate wprowadziła surową zasadę w domu

Według "The Sun", księżna Kate surowo zabroniła dzieciom krzyczenia na siebie i bardzo tego pilnuje. W przypadku nieposłuszeństwa któregokolwiek z dzieci jest ono zabierane do innego pomieszczenia, aby odbyć rozmowę z rodzicami. Wówczas omawiają szczegóły konfliktu i starają się wszystko rozwiązać. W ten sposób uczą dzieci polubownego załatwiania spraw między sobą.

Krzyki są całkowicie zakazane. Jeśli Kate i William słyszą, że któreś dzieci podnosi głos na inne, natychmiast zostaje wyproszone do innego pokoju. Niegrzeczne dziecko udaje się na rozmowę z jednym z rodziców i starają się rozwiązać konflikt. Wszystko wyjaśniają spokojnie i nigdy nie krzyczą na dzieci - podaje informator.

Księżna Kate chce wychować dzieci jak książę Edward i księżna Zofia

Dzieci księcia Edwarda od zawsze uchodziły za ulubieńców królowej Elżbiety II. Już na samym początku wraz z małżonką zdecydowali, że ich pociechy nie otrzymają tytułów książęcych i unikali rozgłosu. Oprócz tego nauczyli och szacunku do pieniądza, na co wskazuje między innymi fakt, że lady Louise w wakacje pracowała w centrum ogrodniczym, aby dorobić na studia. Według Katie Nicholl, autorki książki "The New Royals" księżna Kate jest pod wrażeniem ich bliskich relacji i spokojnego życia, jakie sobie ułożyli. Wzoruje się na metodach wychowawczych Edwarda i Zofii.

