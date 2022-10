Andrzej Piaseczny o ostatniej rozmowie z Anną Przybylską. Wyrzuca sobie jedno

Andrzej Piaseczny w filmie "Ania" wspominał ostatnie spotkanie z Anną Przybylską. Aktorka była już wtedy bardzo schorowana, a artysta nie znalazł odpowiednich słów, by ją pocieszyć. Wyrzuca sobie to do dzisiaj.

