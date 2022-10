Tak wyglądają prawdziwe włosy Magdy Gessler. Burza bujnych blond loków? Oj nie

Magda Gessler kilkanaście lat temu szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu i pozostaje jego jedną z najjaśniejszych gwiazd do dziś. Polska restauratorka kojarzona jest z bujnymi blond lokami, które niemal zawsze nosi rozpuszczone. Wokół jej fryzury narosło już sporo teorii - jedni uważają, że gwiazda niesamowitą objętość zawdzięcza przedłużanym pasmom, zaś niektórzy wierzą, że skręt i gęstość pukli restauratorki to zasługa genów.

Magda Gessler nosi doczepy? Tak twierdzi stylista

Sama Magda Gessler zaznacza, że nie zagęszcza ani nie przedłuża włosów. W rozmowie z "Faktem" gwiazda TVN stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o doczepach. Restauratorka przyznała, że jedynie dokręca pukle, by nadać im sprężystości.

Żadnych doczepek! Ja tylko dokręcam moje włosy, bo nie są aż tak kręcone, ale to moje naturalne włosy.

Innego zdania jest stylista, który współpracował z Gessler. W rozmowie z tabloidem zdradził, że naturalne włosy gwiazdy są rzadkie, a restauratorka zmaga się także z łysieniem. Fryzjerzy sprowadzają dla niej naturalne doczepki z dalekich zakątków świata.

Jej włosy są słabe i marne. Ma ich bardzo mało i właściwie nie wychodzi bez doczepek. (...) Magda zgadza się tylko na naturalne doczepki, które sprowadza się dla niej z Azji, gdzie oddawanie włosów na peruki to niezły sposób na zarobek. Kiedyś zrobiła awanturę, gdy zaproponowano jej polski odpowiednik ze sztucznych włosów.

Magda Gessler na zdjęciu sprzed lat. Nie do poznania

Patrząc na zdjęcia Magdy Gessler sprzed lat, trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie stylista ma rację. Na kadrze z programu "Show!Time", w którym restauratorka występowała w roku 2006, widzimy mniej imponującą fryzurę. Gwiazda jeszcze kilkanaście lat temu nosiła lekko falowane włosy, które ledwo sięgały jej ramion.

Jak myślicie, Magda Gessler zdradzi w końcu tajemnicę stojącą za obecną kondycją jej włosów?