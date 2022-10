Jurek Owsiak znany jest dzięki swojemu wyjątkowemu zaangażowaniu w niesienie pomocy innym ludziom. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakim rodzicem jest człowiek, który poświęcił swoje życie działalności charytatywnej. Przypomnijmy, że założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest ojcem dwóch córek. 43-letnia Aleksandra i 33-letnia Ewa trzymają się z dala od mediów, nie oznacza to jednak, że nic o nich nie wiadomo.

Córki Jerzego Owsiaka mają doskonały kontakt z tatą

Jurek Owsiak przyznał swego czasu, że dzieci nie wdały się w niego. W przeciwieństwie do znanego taty przykładały się do nauki i były bardzo grzeczne. Ojciec zawsze miał do nich duże zaufanie. Był jednak wyczulony na narkotyki i to tego samego chciał nauczyć córki. Aleksandra studiowała w Stanach Zjednoczonych, gdzie skończyła szkołę telewizyjną. Długo wspierała tatę w prowadzeniu WOŚP, ale niedawno poświęciła się własnej karierze. Pracuje jako trenerka fitness. Jest też mamą Mai i Zuzi.

Kim są córki Jurka Owsiaka? Kapif.pl

Ewa natomiast uczyła się w Londynie, a dzisiaj daje z siebie wszystko w Instytucie Chopina. Siostry unikają rozgłosu, rzadko udzielają wywiadów, a nawet niechętnie przyznają się przed nowymi znajomymi, że są córkami słynnego Owsiaka.

Kiedy nie ma potrzeby, nie mówię o tym, ale też paranoicznie nie ukrywam. Pracuję, gdzie pracuję, i z czystym sumieniem mówię, że robię to uczciwie - wyznała Ola Owsiak w rozmowie z "Vivą!"

Ewa i Aleksandra mają jednak bardzo dobre relacje z tatą. Często do siebie dzwonią i darzą się olbrzymią dozą zaufania.

