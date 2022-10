Na plan filmu z Margot Robbie wkroczyła policja. "Przestańcie, musicie przestać!"

Już 14. października na ekrany polskich kin wchodzi długo oczekiwany film "Amsterdam". To romantyczno-kryminalna historia o trójce bliskich przyjaciół, którzy znaleźli się w samym środku bardzo tajemniczej intrygi. W najnowszej produkcji Disneya za reżyserię i scenariusz odpowiada David O. Rusell. "Amsterdam" to kolejny film tego amerykańskiego reżysera, o którym jest bardzo głośno. To on w ciągu kilku ostatnich lat dał nam "Poradnik pozytywnego myślenia", "American Hustle", "Fighter" czy "Joy". Wszystkie te produkcje z miejsca stawały się faworytami w oscarowym wyścigu. Zapewne nie inaczej będzie z "Amsterdamem". Tym bardziej, że O.Russell stawia na gwiazdorską obsadę - na pierwszym planie mamy więc Margot Robbie, Christiana Bale'a i Johna Davida Washingtona. David O.Russell uchodzi za twórcę bardzo zaangażowanego w proces powstawania swoich dzieł, ale pewnie niewielu mogłoby przypuszczać, że do tego stopnia by interweniować musiała policja. Więcej na ten temat powiedziała Margot Robbie w jednym z ostatnich wywiadów.

Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington Fot. Kadr z filmu 'Amsterdam' reż. David O.Russell, East News

Zdjęcia do filmu "Amsterdam" przedłużały się. Na plan wkroczyła policja

Przy okazji promocji filmu "Amsterdam" Margot Robbie była gościnią programu "The Tonight Show with Jimmy Fallon". 32-letnia aktorka podczas wizyty w studio przyznała, że każdy dzień na planie z Davidem O.Russellem jest zaskakujący i inny od poprzedniego. Margot stwierdziła, że reżyser nigdy nie chce przestać i mógłby kręcić w nieskończoność. To samo zresztą powiedziała o swoim filmowym partnerze, Christianie Bale'u.

Christian Bale gra w tym filmie naprawdę niezwykłą postać, zresztą to jest naprawdę niesamowity aktor. Obaj z Davidem byli kompletnie oddani temu projektowi i swojemu rzemiosłu - powiedziała Margot Robbie w rozmowie z Jimmym Fallonem.

Aktorka przyznała, że tak naprawdę nigdy nie zakończono oficjalnie kręcić filmu "Amsterdam", ponieważ słowo "cięcie" nie padło z ust reżysera. Przywołała także rzadkie zdarzenie z planu zdjęciowego, gdy upłynął czas zezwoleń na filmowanie dla obsady i ekipy. Interweniować musiały wówczas organy ścigania.

To jest tak, że dostajesz pozwolenie na kręcenie zdjęć w jakimś miejscu. Tego dnia byliśmy w Pasadenie i nasz czas się skończył. Powinniśmy skończyć zdjęcia, ale tak się nie stało. Producenci dostawali szału, David wciąż reżyserował, a Christian ciągle grał - opowiadała rozbawiona Margot Robbie.

Sytuacja na planie była tak napięta, że w końcu do akcji wkroczyli policjanci.

Nagle policjanci z Pasadeny dołączyli do nas na planie i prosili, żeby skończyć zdjęcia. "Przestańcie, musicie przestać!" mówili. W pewnym momencie jedna z policjantek krzyknęła: "KONIEC!!" i dopiero w tym momencie ekipa odłożyła swój sprzęt i zaczęła się pakować. To było niezwykłe. Policjantka z Pasadeny po prostu zakończyła prace nad filmem - dodała Margot Robbie.

Margot Robbie Fot. NBC/ East News

Więcej zdjęć Margot Robbie, a także fotosy z planu filmu "Amsterdam" znajdziesz w galerii na górze strony

Margot Robbie to obecnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych aktorek na świecie. Na kinowym ekranie zadebiutowała w filmie "Czas na miłość" w 2013 roku, ale prawdziwą sławę przyniósł jej występ w "Wilku z Wall Street" Martina Scorsese. Ta australijska piękność była już dwukrotnie nominowana do Oscara, za kreacje w filmach: "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz "Gorący temat".

Margot niewiele mówi o swoim życiu prywatnym w mediach. Wiadomo, że w 2016 roku wyszła za mąż za brytyjskiego producenta filmowego Toma Ackerleya, którego poznała kilka lat wcześniej. Para długo się przyjaźniła, a Margot tak mówiła o tamtym czasie dla "Vogue":

Byliśmy tak długo przyjaciółmi... Zawsze się w nim kochałam, ale myślałam "Nic z tego nie będzie, on mnie nie kocha, nie oszukuj się Margot, zostańcie na przyjaźni". A wtedy to się wydarzyło. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że oczywiście, że jesteśmy razem. To ma o wiele więcej sensu! - zdradziła.

Jednak takich przejawów szczerości ze strony aktorki jest nadzwyczaj mało. Nie ma oficjalnego konta na Instagramie (stare skasowała po tym, jak pierwszy i ostatni raz odniosła się do ślubu z Tomem dodając zdjęcie z obrączką na palcu). Od tego czasu pytania o życie prywatne zbywa milczeniem.

Margot Robbie Fot. Gary Mitchell/Shutterstock

Film "Amsterdam" opowiada o prawdziwej historii kryminalnej z lat 30. XX wieku. Trzech bliskich przyjaciół - lekarz, pielęgniarka i prawnik musi udowodnić swą niewinność w samym środku jednego z najbardziej szokujących spisków w historii Ameryki. Obraz jest opisywany przez studio 20th Century Fox jako "fascynująca i skomplikowana opowieść, która znakomicie łączy fakt historyczny z fikcją, zapewniając niezapomniane kinowe wrażenia".

W rolach drugoplanowych pojawia się tutaj także cała plejada gwiazd: Chris Rock, Rami Malek, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon i Taylor Swift.

Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie Fot. 'Amsterdam' reż. David O.Russell / East News

