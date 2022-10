Na początku czerwca Shakira i Gerard Pique oficjalnie potwierdzili rozstanie. Piosenkarka i piłkarz tworzyli parę przez 12 lat, nigdy jednak nie sformalizowali związku. Doczekali się dwóch synów, Milana i Sashy. Sportowiec coraz częściej pokazuje się u boku nowej partnerki. Pojawiły się nawet plotki na temat ciąży wybranki zawodnika FC Barcelony. Wokalistka postanowiła skupić się natomiast na pracy i dzieciach. Ostatnio na jej Instagramie pojawił się enigmatyczny wpis. Fani gwiazdy podejrzewają, że nadal nie może poradzić sobie z rozstaniem.

Shakira opublikowała sugestywny wpis. Fani sądzą, że to wiadomość do Gerarda Pique

Shakira cieszy się międzynarodową sławą. Po rozstaniu wielu fanów murem stanęło po stronie wokalistki. Instagramowy profil piosenkarki obserwowany jest przez 76 milionów internautów. Ostatnio gwiazda opublikowała tam tajemnicze nagranie, na którym widnieje napis "No fue culpa tuya", co oznacza "To nie była twoja wina". W tle słychać natomiast odgłosy pisania na maszynie. Komentujący dopatrzyli się nawiązania do Gerarda Pique. Większość internautów podejrzewała jednak, że są to słowa nowej piosenki artystki, która zainspirowana się ostatnimi wydarzeniami z życia.

Przestań przepraszać, jeśli to była jego wina.

Nadchodzi inspiracja. Szkoda, że to dlatego, że ktoś cię skrzywdził.

Nadchodzi hit, który będzie dedykowany wielu mężczyznom - czytamy w komentarzach.

Wokalistka nie ukrywa, że rozstanie było dla niej trudnym doświadczeniem. W wywiadzie dla miesięcznika "Elle" wyznała, iż wiele poświęciła dla tego związku. Dodała także, że zainteresowanie mediów i pojawiające się plotki nie pomagają uporać się z cierpieniem.