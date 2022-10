Trinny Woodall i Susannah Constantine jako znawczynie mody zadebiutowały w telewizji na początku lat dwutysięcznych. Program "Jak się nie ubierać" stał się hitem w Wielkiej Brytanii i emitowany był w wielu krajach na całym świecie - również w Polsce. W 2011 roku słynny duet zawitał także w naszym kraju, a efekty mogliśmy oglądać na antenie TVN Style w show "Trinny & Susannah ubierają Polskę". Z wywołującego kontrowersje formatu, z którym jeździły po niemal całym świecie, modowe ekspertki zrezygnowały w 2014 roku, jednak Woodwall i Constantine do dziś utrzymują kontakt, co udowodniły w instagramowym wideo.

Susannah Constantine wydała pamiętnik. Trinny Woodall opublikowała ich wspólne wideo

Pretekstem do spotkania prezenterek stał się pamiętnik Susannah Constantine zatytułowany "Ready For Absolutely Nothing", który pod koniec września znalazł się w księgarniach. Trinny Woodall, zapewne w ramach promocji nowej książki koleżanki, udostępniła ich wspólny filmik na instagramowym wideo. Przyznała też, że jego lekturę ma już za sobą, a wyznania Constantine uważa za niezwykle szczere. Podkreśliła również, że czytelnicy mogą być zaskoczeni tym, czego dowiedzą się na jej temat.

Z pozoru wydaje się, że miałaś bardzo uprzywilejowane życie. O wielu rzeczach do tej pory nie mówiłaś - zaznaczyła Trinny Woodall.

Autorka pamiętnika zgodziła się z tym stwierdzeniem.

Jest też wiele osób, które przeczytały książkę i mimo że pochodzą z zupełnie innych rodzin, nie były tak uprzywilejowane jak ja, mówią mi, że utożsamiają się z tym. Jestem z tego bardzo dumna - dodała Susannah Constantine.

Constantine o niektórych nieznanych dotąd faktach ze swojego życia opowiedziała już publicznie. W 2020 roku wyznała, że zmagała się z chorobą alkoholową, a także uzależnieniem od narkotyków. Udało jej się pokonać nałóg i jest trzeźwa już od kilkunastu lat.

Więcej zdjęć Trinny i Susannah oraz to, jak się zmieniały, znajdziecie w galerii na górze strony.