Małgorzata Rozenek należy do grona osób, które chętnie dzielą się ciekawostkami z życia prywatnego. Prowadząca "Dzień dobry TVN" regularnie publikuje w mediach społecznościowych nie tylko kulisy swojej pracy, ale także pokazuje zdjęcia i nagrania, na których możemy zobaczyć, jak wygląda jej codzienność. Okazuje się jednak, że są pewne rzeczy, których do tej pory o niej nie wiedzieliśmy.

Małgorzata Rozenek zagrała w Koło Plotka. Co nam zdradziła?

Zapytaliśmy Małgorzatę Rozenek, co chciałaby skasować, gdyby miała taką możliwość. Żona Radosława Majdana podeszła do tego pytania poważnie i powiedziała, że pragnie, aby na świecie panował pokój.

Zdecydowanie wojnę bym skasowała, gdybym miała możliwość. Wiem, że brzmię teraz jak kandydatki biorące udział w wyborach Miss, ale uważam, że to jest coś, czego najmniej potrzebujemy. Obecna sytuacja pokazuje, że dzieje się to bardzo blisko nas - wyjaśniła Rozenek.

Oprócz tego w rozmowie z nami Rozenek bez chwili zastanowienia wyznała, że gdyby miała tylko 15 sekund na mównicy w Sejmie, poruszyłaby temat metody in vitro. Co dokładnie by wówczas powiedziała?

In vitro to ludzie.

Co ciekawe, "Perfekcyjna" zdradziła, że zanim przyjechała do naszej redakcji, wcześniej była w Sejmie (zdjęcia znajdziecie w naszej galerii). Miała tam jednak więcej niż 15 sekund, aby poruszyć ważne dla niej kwestie. Warto przypomnieć, że temat metody in vitro jest Rozenek wyjątkowo bliski, ponieważ właśnie dzięki niej na świecie pojawili się jej synowie.

Oprócz tematów związanych z polityką pojawiło się również kilka historii i anegdot z życia Małgorzaty Rozenek. Między innymi prowadząca "Dzień dobry TVN" opowiedziała o traumatycznej sytuacji z dzieciństwa.

Raz w życiu mój tata zrobił mi traumę dotyczącą jedzenia. Nagle poczuł, że musi mi pokazać, kto tu rządzi. Kazał mi zjeść flaczki (...). Powiedział, że dopóki ich nie zjem, nie odejdę od stołu. Siedzieliśmy tam 16 godzin.

Rozenek zdradziła nam także, co kiedyś usłyszała od wróżki oraz powiedziała, czego się boi. Całą rozmowę możecie posłuchać w zamieszczonym u góry strony wideo.

