Pojawienie się Małgorzaty Rozenek w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN" od samego początku wzbudzało wiele emocji. Widzowie bacznie się jej przyglądają, a ich uwadze nic nie umknie. Jakiś czas temu zarzucili, że "Perfekcyjna" ma problemy z dykcją. Żona Radosława Majdana postanowiła rozwiązać ten problem i udała się po pomoc do logopedy. Inni z kolei wytykają jej brak umiejętności dziennikarskich. To jednak nie koniec. Ostatnio zastrzeżenia wzbudziła stylizacja, w której poprowadziła odcinek śniadaniówki. Internauci przyczepili się, że Rozenek miała odsłonięte ramiona i taki strój bardziej pasowałby na imprezę niż do pracy. Czyżby wzięła sobie ich uwagi do serca?

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek była u logopedki. To od niej usłyszała

"Dzień dobry TVN". Małgorzata Rozenek postawiła na klasyczny zestaw. Internauci zachwyceni

W najnowszym odcinku "Dzień dobry TVN" Małgorzata Rozenek miała na sobie beżowy sweter z długimi rękawami. Do niego włożyła długą jeansową spódnicę z rozcięciem sięgającym powyżej linii kolan. Jeżeli chodzi o dodatki, to "Perfekcyjna" wybrała dopasowany kolorystycznie pasek ze złotą klamrą i szpilki w tym samym odcieniu.

Ten zestaw, w przeciwieństwie do stroju, jaki miała na sobie 6 października, bardzo spodobał się widzom. W komentarzach na Instagramie pojawiło się sporo komplementów.

Pani Małgosia bardzo ładnie wygląda. Tak zwyczajnie ubrana.

Super stylizacja, pani Małgosiu.

Świetnie pani wyglądała dziś! - czytamy na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN".

W przygotowanej galerii u góry strony znajdziecie więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek z najnowszego odcinka "Dzień dobry TVN". Możecie tam również zobaczyć, jak prezentowała się stylizacja, którą ostatnio skrytykowali widzowie.

