Mateusz Gessler zdradza, ile razy przeklął w "Piekielnej kuchni". "U dorosłych nie musisz być opanowany"

Kiedy Gordon Ramsay prowadził "Piekielną kuchnię", przeklinał właściwie w każdym wypowiadanym przez siebie zdaniu. Uczestnicy show bali się go, karnie stawali na baczność, gdy tylko kierował w ich stronę wzrok. W polskiej wersji "Piekielnej kuchni" oglądamy jednak nie Gordona Ramsaya, a Mateusza Gesslera i - jak się okazuje - to zwrot w stronę delikatności. I to delikatnie mówiąc.

Ile razy Mateusz Gessler przeklął do tej pory w "Piekielnej kuchni"?

Syn Adama Gesslera był gościem Odety Moro w jej cotygodniowym "Najlepszym Weekendzie" w Radio Złote Przeboje. Prowadząca rozmawiała z restauratorem m.in. o jego transferze do stacji Polsat, w której został szefem "Piekielnej kuchni". Wcześniej Gessler miał okazję jurorować w show, w którym gotowały dzieciaki - musiał się zatem pilnować niezależnie od tego, jaki naprawdę jest we własnej kuchni:

Musiałem przestawić swoją krytykę. Jak krytykujesz dzieci, musisz mieć mocno opanowaną krytykę, ale musi być konstruktywna. U dorosłych musi być konstruktywna, ale nie musisz być opanowany zawsze - stwierdził.

Wszystkie wydania "Piekielnej kuchni" na świecie do tej pory polegały głównie na tym, że prowadzący krzyczał na uczestników i przeklinał jak przysłowiowy szewc. Okazuje się, że Mateusz Gessler odcina się od tego wizerunku. Ile razy "wymsknęło" mu się do tej pory jakiekolwiek przekleństwo na wizji?

Będzie za chwilę szósty odcinek i może przekląłem do tej pory sześć razy - wyznał.

Przyznacie sami, że nie brzmi to zbyt imponująco... Wystarczy zobaczyć tę kompilację przekleństw Gordona:

Jeśli w ogóle Mateusz Gessler ma zamiar iść w ślady mistrza, to najwyższa pora zwiększyć średnią przekleństw na sezon "Piekielnej kuchni". Przy tempie jednego przekleństwa na odcinek dojdziemy do średniej Gordona za 40 sezonów...

