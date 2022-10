Bez wątpienia Katarzyna Cichopek jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Sławę i sympatię widzów zyskała dzięki roli w serialu "M jak miłość". Od czasów pierwszych odcinków kultowej produkcji zmieniały się jej fryzury, a także styl. Z niepozornej nastolatki stała się pewną siebie kobietą, która dla wielu Polek jest ikoną stylu. Nie zawsze jednak tak było. Dawniej wytykano jej stylizacyjne wpadki. Dziś już stroni od tandetnych połączeń kolorystycznych, a zamiast tego częściej wybiera stonowane barwy i klasyczne fasony.

Tak kiedyś wyglądała Katarzyna Cichopek. Spektakularna metamorfoza!

Z okazji 40. urodzin Katarzyna Cichopek pochwaliła się na instagramowym profilu urodzinowym nagraniem. Do wideo dodała bardzo dużo zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak wyglądała w młodości. W opisie do niego zapewniła, że z optymizmem patrzy w przyszłość.

40 lat minęło…. Dziękuję za każdy dzień, za każde doświadczenie. Z radością i optymizmem patrzę w przyszłość. Och życie, kocham cię nad życie! - napisała Cichopek.

Pod postem pojawiło się mnóstwo życzeń urodzinowych.

Wszystkiego co najlepsze! Szczęścia i spełnienia marzeń!

Piękny filmik! Śliczna od urodzenia. Dużo sukcesów w życiu zawodowym i dużo miłości w życiu prywatnym - czytamy na Instagramie.

My również przyłączamy się do życzeń. Przy okazji przypominamy, jak na przestrzeni lat ewoluował jej styl. Katarzyna Cichopek przygodę z show-biznesem rozpoczynała jako nastolatka. Jej cechami charakterystycznymi był szeroki serdeczny uśmiech i burza loków. Wówczas na co dzień nosiła rozpinane kardigany, klasyczne jeansy, a na imprezy branżowe wybierała błyszczące, bogato zdobione sukienki.

$Aktorzy i dziennikarze na bryczkach Maciej Raclawskić KAPiF

Taniec z gwiazdami, II edycja jkurnikowski KAPiF

W kolejnych latach gwiazda "M jak miłość" zaczęła częściej eksperymentować z fryzurami. Chętnie pokazywała się w wyprostowanych włosach, a w 2014 roku zdecydowała się nawet na radykalne cięcie. Jej stylizacje powoli zaczęły stawać się bardziej kobiecie. Aktorka pozbyła się swetrów i bluz, stawiając na bardziej eleganckie kreacje.

prezentacja kolekcji Effii dzak / AK DAMIAN/KAPiF.pl

Z czasem kolorowe sukienki i spódnice zastąpiły odpowiednio skrojone damskie garnitury, nowoczesne koszule i bluzki. Całkowicie również wyprostowała włosy. Od początku kariery nie zdecydowała się jednak na zmianę ich koloru. Obecnie Cichopek dla wielu kobiet jest inspiracją. Stylizacje, w których pokazuje się na ściance czy w życiu prywatnym zbierają dużo komplementów.

!You Can Dance - Nowa Generacja 2 KAPiF.pl / KAPiF.pl

W przygotowanej u góry strony galerii możecie zobaczyć więcej archiwalnych zdjęć Katarzyny Cichopek. Znajdziecie tam kadry zarówno z początków jej kariery, jak i najnowsze fotografie.

