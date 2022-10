Barbara Kurdej-Szatan przyznała, że ona również musi stawiać czoła pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Z mężem Rafałem Szatanem zdecydowali się przejść na mocno oszczędny tryb życia. Oboje podkreślili, że nigdy nie należeli do grona celebrytów, którzy szastają pieniędzmi.

Barbara Kurdej-Szatan planuje domowy budżet w ciężkich czasach

Jeszcze niedawno Barbara Kurdej-Szatan wyprawiła bajeczne urodziny dla dwuletniego syna Henryka. Relacją ze starannie przygotowanego przyjęcia pochwaliła się w mediach społecznościowych. Teraz aktorka postanowiła odnieść się do trudnej obecnej sytuacji, z którą wszyscy się mierzymy. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan podczas rozmowy z portalem Pomponik podzielili się przemyśleniami dotyczącymi szalejących podwyżek cen wody i prądu. Zdradzili, jakie metody oszczędzania stosują w domu. Aktorka zawraca uwagę na gaszenie światła.

My generalnie nie wydajemy jakoś dużo. Na pewno ja teraz bardziej zwracam uwagę na to, żeby gasić wszędzie światło, bo bardzo nie lubię, jak się niepotrzebnie świeci. Teraz tym bardziej - powiedziała Barbara Kurdej-Szatan, w rozmowie z Pomponikiem.

Jej mąż apeluje o rozsądne korzystanie z wody, w trosce o środowisko, ale i o nasze portfele.

Pijmy ją, myjmy się regularnie, ale oszczędzajmy! Niech ten przekaz zostanie z wami wszystkimi - zaapelował Rafał Szatan.

Barbara Kurdej-Szatan w trakcie rozmowy wyraźnie podkreśliła, że razem z mężem nigdy nie żyli ponad stan, jednak teraz zdecydowali się zacisnąć pasa i jeszcze bardziej ograniczyć wydatki. Wyznała też, że trudna sytuacja ekonomiczna to najlepszy moment na zadbanie o środowisko i uszanowanie naszej planety. Stanowczo zaznaczyła, że to już najwyższa pora na wzięcie spraw we własne ręce i zastosowanie się do tego, co ekolodzy radzą od wielu lat.

Jeśli ktoś tego nie robił, to teraz powinien po prostu wdrożyć to w życie - podsumowała.

Barbara Kurdej-Szatan nie jest jedyną gwiazdą, która mówi o dotkliwych dla niej zmianach cen. Ostatnio pisaliśmy o Maryli Rodowicz, która również odczuwa skutki panującej drożyzny.