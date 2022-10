Moda jest, poza muzyką, jedną z największych pasji Janet Jackson. Piosenkarki nie zabrakło na tegorocznym Fashion Weeku w Paryżu. Na pokaz jednej z marek przybyła w wyjątkowo oryginalnych butach, które od razu zwróciły uwagę jej fanów.

Dawno niewidziana Janet Jackson w kosmicznych butach i kucyku na pokazie mody

Janet Jackson pojawiła się na pokazie marki Louis Vuitton, która kojarzona jest przede wszystkim z bardzo pożądanych torebek z logo marki, które stało się na świecie synonimem bogactwa i luksusu. Pokaz był jednym z wydarzeń tegorocznego tygodnia mody, który odbywał się w Paryżu. Na Instagramie Janet Jackson opublikowała zdjęcie stylizacji i fotografię z Nicolasem Ghesquiere, który od 2013 roku jest dyrektorem kreatywnym marki Loius Vuitton.

Zdjęcie Janet Jackson z projektantem znajdziesz w galerii na górze strony.

Janet Jackson na pokaz wybrała stylizację w kolorach czerni i srebra. Piosenkarka założyła połyskującą czarnosrebrną kurtkę puchową, która pod wpływem światła opalizowała na różne kolory. Do tego dobrała czarne proste spodnie i buty na gigantycznej podeszwie. To właśnie ten element stylizacji przykuł największą uwagę fanów artystki, którzy sceptycznie oceniają model obuwia. Siostra Michaela Jacksona nie zapomniała o biżuterii. Na pokaz założyła ogromne kolczyki koła ozdabiane kryształkami. Janet zaszalała też z włosami. Na głowie miała wysoki kucyk, a na czole cienkie pasemka ułożyła w fikuśne spirale.

Co na to fani artystki? Największą ich uwagę zwróciły buty. Jeden z obserwatorów stwierdził, że bez wątpienia podobne można byłoby znaleźć w garderobie Lady Gagi. Przypominamy, że to właśnie ona na jednej z gal muzycznych pojawiła się w sukni skrojonej z kawałków mięsa, więc to z pewnością odważne stwierdzenie.

Nigdy nie przyzwyczaję się do takich dziwnych butów. W jakiś dziwaczny sposób mi się to podoba. Taki styl Lady Gagi.

Te buty wyglądają tak, jakbyś miała zaraz chodzić po księżycu.

Super stylówka. Wyglądasz futurystycznie - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba Janet Jackson w takim wydaniu?

Janet Jackson to najsławniejsza siostra legendarnego muzyka Michaela Jacksona. Największą popularność zyskała w latach 80. i 90., kiedy pobijała rekordy w ilości sprzedanych płyt. Ostatni album wydała w 2015 roku i od tamtej pory skupiła się głównie na życiu rodzinnym. 56-letnia gwiazda w 2017 roku została mamą chłopca o imieniu Eissa.

