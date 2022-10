Laluna to tak naprawdę Kasia Alexander, jedna z barwniejszych bohaterek "Królowych życia". W popularnym show stacji TTV dała się poznać jako pewna siebie bizneswoman, która w życiu dostaje dokładnie to, czego chce. Uczestniczka programu otwarcie przyznaje się do "poprawiania" urody u ulubionych chirurgów plastycznych w Stambule. Ostatnio celebrytka pokazała stare zdjęcia i zadziwiła fanów wyglądem sprzed lat. Już wtedy mogła pochwalić się idealną sylwetką.

Laluna nieustannie zmienia ciało. Celebrytka pokazała zdjęcie przed zabiegami

Laluna stale udoskonala wizerunek i dąży do wymyślonego przez siebie ideału. Kobieta jest tak zdeterminowana w drodze do osiągnięcia celu, że podczas jednego wyjazdu do Stambułu, gdzie oddaje się w ręce chirurgów, potrafi wykonać całą serię zabiegów. Bohaterka "Królowych życia" bez skrępowania opowiada o zmianach w wyglądzie.

Miałam robiony zabieg odsysania bardziej nóg, z tyłu ręce i plecy górne. Kocie oczy, lifting ust, lifting brwi, lifting policzków, czyli podciąganie. Nos, ale tylko czubek nosa mniejszy leciutko, zadarty do góry. Liposukcja mocna podbródka - wyliczała na jednym z ostatnich InstaStories.

Jak się okazuje, to zaledwie kilka z zabiegów, jakim się poddała. Laluna ma też powiększone usta, biust i pośladki. W jednym z odcinków "Królowych życia" celebrytka podzieliła się z fanami zdjęciem sprzed lat, które zostało zrobione tuż po narodzinach jej córki Laury. Na fotografii widzimy zupełnie inną kobietę, Laluna ma odsłonięty umięśniony brzuch i naturalne rysy twarzy. Tym bardziej dziwi, dlaczego ktoś o takim wyglądzie zdecydował się na tyle zabiegów w gabinecie chirurgii plastycznej.

Ostatnio Laluna, która przeszła kolejny zabieg na twarzy, stwierdziła, że teraz jest w pełni zadowolona z wyglądu.

Mogę powiedzieć, że jestem spełniona i kończę z operacjami na dobre. Mam wszystko, czego chciałam i teraz czas wziąć się za sport na sto procent - wyznała.

Jak sądzicie, czy bohaterka "Królowych życia" powstrzyma się od dalszych zabiegów?

