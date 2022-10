Król Karol przejął obowiązki zmarłej matki królowej Elżbiety II. Kwestię tytulatury jego żony Camilli Parker Bowles ustalono jeszcze przed ich zaślubinami. Żona króla miała otrzymać tytuł: Jej Królewskiej Mości Księżnej Małżonki. Miało mieć to związek z rozpadem pierwszego małżeństwa kobiety, która wcześniej wyszła za brygadiera Andrew Parker Bowlesa. To się jednak zmieniło i to za sprawą samej królowej, która obiecała Camilli, że będzie przysługiwać jej tytuł, który noszą wszystkie kobiety będące żonami królów. Jak teraz ujawnił zastępca redaktora naczelnego "The Times", dziennikarze zostali poinstruowani, jak mają się zwracać do królowej małżonki.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wszyscy znają króla Wielkiej Brytanii. A kto zasiada na tronie Belgii czy Danii? Monarchie w Europie

Zobacz wideo Śmierć królowej Elżbiety II, nowy król Karol III i... kryzys gospodarczy. Z czym mierzy się Wielka Brytania? [Relacja prosto z Londynu]

Król Karol oczekuje szacunku wobec żony. Dziennikarze "The Times" poinstruowani, jak mają się do niej zwracać

Camilla Parker Bowles poślubiła króla Karola w 2005 roku. Została wówczas Jej Królewską Wysokością księżną Walii, ale tytuł ten przez wielu był kojarzony z pierwszą żoną Karola - księżną Dianą. Camilla podjęła więc decyzję, że będzie używać tytułu księżnej Kornwalii i tak było aż do dnia śmierci królowej.

ZOBACZ: Elżbieta II mianowała Camillę królową małżonką. Kiedyś tak ją nazwała. Nieładnie

Gdy monarchini zmarła, Camilla doczekała się nowego tytułu - królowej małżonki. Jak ujawnił zastępca redaktora naczelnego "The Times" na Twitterze, brytyjski dziennik dostał instrukcje, według których do żony króla Karola dziennikarze mają zwracać się królowa Camilla bądź po prostu królowa.

Wielu ucieszy wiadomość, że autorzy "The Times" zostali poinstruowani, by zrezygnować z określenia "Królowa Małżonka". Jakiekolwiek użycie tytułu, jakie miało miejsce w okresie żałoby, wygasło - napisał Jack Blackburn.

Zastępca redaktora naczelnego "The Times" nie napisał dokładnie, kto "poinstruował" "The Times", aby odnosić się do Camilli jako "królowa", porzucając frazę "małżonka" z użycia. Tego możemy się tylko domyślać. Co ciekawie na oficjalnej stronie rodziny królewskiej Camilla została opisana jako "jej Wysokość Królowa Małżonka".

Kurdej-Szatan i Przetakiewicz zaszalały z wystrojem kuchni. Podgląfamy wnętrza

Królowa Elżbieta II była najdłużej panującą monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. Na angielskim tronie przez co najmniej trzy pokolenia nie zasiądzie kolejna kobieta-monarcha. Warto wspomnieć, że gdyby król Karol nagle zmarł, królowa małżonka Camilla i tak nie będzie mieć żadnych praw do tronu. Królem zostanie książę William.