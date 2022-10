W Warszawie odbyła się premiera najnowszego filmu w reżyserii Xawerego Żuławskiego. "Apokawixa" łączy w sobie elementy komedii i horroru. Opowiada o grupie maturzystów zmęczonych lockdownem, która postanawia zorganizować imprezę życia nad morzem. Na premierowym pokazie filmu pojawili się twórcy, obsada i zaproszeni goście, a wśród nich: Matylda Damięcka, Edyta i Cezary Pazurowie, Sebastian Fabijański, Michał i Pola Wiśniewscy, Tomasz Kot. Przyjrzeliśmy się wybranym stylizacjom z czerwonego dywanu.

Edyta Pazura olśniła szarym total lookiem. Inne gwiazdy też zaszalały

Stylizacja Edyty Pazury miała potencjał. Całość zepsuły jednak dodatki

Edyta Pazura najwyraźniej czuje jeszcze letni klimat. Postawiła na wzorzystą bluzkę z przeskalowanym kwiatem na ramieniu. Połączyła ją ze spodniami w kolorze fuksji. Do stylizacji żona Cezarego Pazury dobrała szpilki w kolorze spodni i niewielką złotą torebkę. Gładko zaczesane włosy wyeksponowały smukłą twarz celebrytki i wpisały się w obecne trendy. Stylizacja miała potencjał, ale popsuło ją kilka niuansów. Nogawki spodni były odrobinę za długie. Lepiej byłoby gdyby sięgały do kostek. Drugą sprawą są buty - sprawiły, że całość prezentowała się cukierkowo i kiczowato. Lepszym rozwiązaniem byłyby zamszowe szpilki w kolorze nude. Torebka to także niewypał. Wygląda, jakby Pazura zabrała ją w ostatniej chwili, nie zważając, że nie pasuje do całej stylizacji.

Edyta Pazura, Cezary Pazura Fot. KAPiF

Matylda Damięcka na premierę "Apokawixy" wybrała biało-czarny look. Postawiła na klasyczny biały t-shirt, do którego dobrała rozszerzaną mini. Kropką nad i okazały się kozaki za kolano - ten model to obecnie prawdziwy hit. W tym sezonie niebotycznie wysokie platformy znów podbijają światowe wybiegi. Jedynym akcentem kolorystycznym w całej stylizacji były różowe włosy.

Matylda Damięcka Fot. KAPiF

Więcej zdjęć z czerwonego dywanu warszawskiej premiery "Apokawixy" znajdziesz w galerii na górze strony.

