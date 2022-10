Piotr Kraśko kilka dni temu pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie po raz pierwszy odniósł się do swoich problemów. Dziennikarz został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Musi zapłacić karę 100 tys. zł i ponieść koszty postępowania cywilnego. Oprócz tego podupadł na zdrowiu, trafił nawet do szpitala. Kraśko na antenie przyznał się też, że zmaga się z depresją. O jego wywiadzie jest głośno, a odniosła się do niego teraz Ilona Łepkowska.

Ilona Łepkowska ocenia wywiad Piotra Kraśki w "Dzień dobry TVN"

Scenarzystka do sprawy odniosła się w rozmowie z "Faktem". Przede wszystkim nie spodobał jej się sposób, w jaki dziennikarz mówił o chorobie.

To podejście do tematu depresji mnie szokuje. Prywatnie lubię Kraśkę i uważam za dobrego dziennikarza. Z bólem serca muszę jednak przyznać, że na kanapie w śniadaniówce gadał bzdury. Jak można przedstawiać depresję jako coś wstydliwego i szokującego? - podsumowała.

Uważa, że Kraśko wykreował siebie na ofiarę "co jest bardzo słabe". Jej zdaniem wywiad dziennikarza negatywnie wpłynął na podejście do depresji.

Temat depresji jest dziś niestety przez ten wywiad spłycony i sprowadzony do memów. Zamiast edukacji mamy żarty z poważnej choroby. Bardzo mnie to boli i denerwuje - dodała w rozmowie.

Jednak jej zdaniem dziennikarz powinien wrócić do prowadzenia "Faktów", ponieważ jest w tym bardzo dobry. Jak na razie Piotr Kraśko ma przerwę w pracy, jest na zwolnieniu lekarskim do listopada.

Nikt mu nie odmawia tego, że jest świetny w swoim fachu, inteligentny, kulturalnie dociekliwy, zawsze dobrze przygotowany. Popełniać błędy jest rzeczą ludzką. On za swoje zapłacił i poniósł karę. Choć dziennikarz, osoba publiczna szczególnie powinna dawać przykład właściwej postawy obywatelskiej, a to, co zrobił, było takiej postawy zaprzeczeniem - dodała Łepkowska, nieco wbijając szpilę dziennikarzowi.

TVN zapewnia, że nie podejmie wobec pracownika żadnych kroków i ma otwartą drogę. W sierpniu władze wydały oświadczenie, w którym poinformowano, że w Faktach TVN i TVN24 trzymają za niego kciuki oraz czekają na jego powrót do zdrowia.

