Britney Spears już prawie rok jest wolna. W listopadzie 2021 roku sąd w Los Angeles ogłosił, że piosenkarka jest zwolniona spod kurateli ojca. Po tej decyzji życie gwiazdy bardzo się zmieniło. Wyszła za mąż za Sama Asghariego, a na weselu bawiła się śmietanka, w tym Madonna, Paris Hilton czy Selena Gomez. Jednak na jaw wyszło też wiele nieprzyjemnych spraw. Okazuje się, że Britney nie ma dobrych relacji z synami. 15-letni Jayden i 16-letni Sean Preston niedawno opowiedzieli o relacjach z matką, które "wymagają naprawy".

Britney Spears wróciła także do mediów społecznościowych. Zaczęła zarządzać kontem na Instagramie i publikuje treści, które sama wybiera. To jest właśnie obszar, który coraz bardziej niepokoi fanów wokalistki. Choć wcześniej walczyli, by ich idolka odzyskała wolność, tak teraz zastanawiają się, czy naprawdę był to dobry pomysł. Mianowicie chodzi o to, że Britney co jakiś czas dodaje nagie zdjęcia. Tym razem pozuje na plaży, jest nago, a miejsca intymne zakryła emotkami, albo piersi zakrywa dłońmi. Ma na sobie jedynie kapelusz. Widać, że bardzo dobrze czuje się jako modelka.

Zaczynam się poważnie o ciebie martwić.

Tam są przecież ludzie. Skończ z tym.

Chyba tym razem przesadziłaś.

To nie jest plaża dla nudystów. Biedna rodzina i dzieci - komentują fani.

Nagie fotki Britney Spears mają być także przyczyną problemów jej synów, co wyznał w wywiadzie dla Daily Maila ich ojciec, Kevin Federline:

Próbuję im wytłumaczyć, że to może być jeden z jej sposobów na wyrażenie siebie. To nie zmienia jednak faktu, że jest to dla nich bardzo trudne - wyznał w rozmowie.

Spears wróciła do przerażających wspomnień. Była podglądana pod prysznicem

Zasugerował też, że chłopcy, którzy chodzą do liceum, słyszą docinki do kolegów, którzy trafiają na zdjęcia nagiej Britney Spears.