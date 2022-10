W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" trwają podróże poślubne uczestników eksperymentu. Widzowie programu mają możliwość obejrzenia przedpremierowych odcinków na platformie Player, gdzie właśnie wyemitowano szósty odcinek serii. Pary powoli kończą wyjazdy i za chwilę powrócą do realiów zwykłego życia, które będą najlepszym testem dla związków. W trakcie ostatnich momentów podróży padło wiele szczerych wyznań. Maciej, który został połączony z Martą Podbioł poruszył temat potomstwa i wyznał kobiecie, że ma problemy z płodnością. 38-letnia Marta, której w programie wybrano Patryka, wyznała, że mężczyzna inaczej zachowuje się poza kamerami i jest tym zaniepokojona. Ciekawie zrobiło się też w związku Justyny i Przemka. Dziewczyna powiedziała, że martwi ją waga męża.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej wyjawił Marcie skrywaną tajemnicę

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna martwi się o Przemka

Justyna i Przemek podróż poślubną spędzają w Kotlinie Kłodzkiej. W poprzednim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Justyna zdążyła już "pokazać pazurki", kiedy zdenerwowała się na męża w restauracji. Przemek nie poczekał na nią z zamówieniem dania. W odwecie uczestniczka nie chciała zaakceptować uprzejmego gestu, gdy mężczyzna chciał pomóc założyć jej płaszcz po zakończeniu kolacji. Justyna zdążyła już mocno podpaść widzom programu. W szóstym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kobieta wyznała przed kamerami, że jest zaniepokojona wagą męża.

Martwi mnie trochę, że jest przy kości. Ale to nie jest takie martwienie, że wyglądowo, tylko ja chciałabym męża, który jest zdrowy, silny i nie choruje - wyznała.

Uczestniczka stwierdziła, że po ślubie mężowie mają dodatkową tendencję do "puchnięcia", więc dlatego poruszyła tę kwestię. Justyna ostatecznie stwierdziła, że Przemek jest "delikatnie przy kości" i ostrzegła produkcję, aby materiał nie został zmontowany tak, aby wyszło, że mówi o nim, że jest "grubasem", bo tak nie twierdzi. Kobieta stwierdziła, że jeśli mają być razem do grobowej deski, to nie chciałaby, aby Przemek odszedł jako pierwszy ze względu na problemy zdrowotne.

Bo jeśli to będzie miłość mojego życia, to chyba chcemy się razem zestarzeć, a nie ja potem będę siedziała na kanapie i płakała, że zostałam sama - dodała.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała, że sama boryka się z zespołem policystycznych jajników i musi bardzo na siebie uważać.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Justyna martwi się o Przemka. Umrze pierwszy, bo jest przy kości? fot. screen player.pl

Co na to Przemek? Wygląda na to, że na emisję przedpremierowego zareagował idealną ripostą. Mężczyzna opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym wygląda na wyraźnie szczuplejszego. Czyżby zastosował się do wskazówek żony?

Fani uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu zauważyli zmianę i skomplementowali Przemka.

Ty chłopie "przy kości"! Jakbyś kiedyś prowadził kursy, jak być cierpliwym to za udział płacę węglem!

Coś jakbyś schudł od czasu programu? Na plus.

Bardzo fajne zdjęcie! Przemiana bardzo na plus - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Przemek i Justyna pozostaną w małżeństwie?

