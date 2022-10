"Ania". Bliscy Przybylskiej na premierze. Oliwia w czarnej sukni, Szymon elegancki

Anna Przybylska zmarła osiem lat temu. Do tej pory wielu nie może pogodzić się z tą stratą. Fani aktorki w tym roku będą mogli obejrzeć film "Ania", w którym zostaną pokazane niepublikowane materiały z życia Przybylskiej. Produkcja trafi do kin 7 października. 5 października odbyła się oficjalna premiera z udziałem jej rodziny i przyjaciół.

"Ania". Oficjalna premiera filmu

Na czerwonym dywanie zjawili się najbliżsi Przybylskiej. Jarosław Bieniuk pozował do zdjęć ze starszymi dziećmi: Oliwią i Szymonem. Były piłkarz, który przez prawie 13 lat był partnerem aktorki, miał na sobie czarne spodnie, koszulę w tym samym kolorze oraz bordową marynarkę. Jego córka wybrała ciemną suknię do ziemi, eksponującą dekolt. Do niej dobrała sandałki na obcasie, a także mocniej podkreśliła usta. Szymon prezentował się również elegancko. Miał granatowy garnitur, białą koszulę oraz krawat. Na wydarzeniu zabrakło jednak najmłodszej pociechy Anny Przybylskiej, 11-letniego Jana.

Uroczysta premiera filmu 'Ania' East News

Pojawili się natomiast przyjaciele zmarłej. Na premierę przybył Andrzej Piaseczny, który nagrał piosenkę do filmu, a prywatnie od lat przyjaźnił się z aktorką, którą poznał na planie "Złotopolskich". Wokalista na tę okazję wybrał szary, elegancki garnitur z kamizelką, do którego dopasował czarną koszulę. W niebieskiej, sięgającej do ziemi sukni, stawiła się z kolei Katarzyna Bujakiewicz, którą z Przybylską również łączyła wieloletnia przyjaźń.

