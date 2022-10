Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Nie tylko występuje na ekranie i śpiewa, a także prowadzi własny biznes. Aktorka na Instagramie zgromadziła ponad dwa miliony obserwatorów. Na najnowszym InstaStories zwróciła się do nich z prośbą o pomoc. Nie miała dobrych informacji do przekazania.

Julia Wieniawa wstrząśnięta. Jej znajomy walczy z nowotworem. Aktorka zwróciła się do fanów

Julia Wieniawa nie kryła emocji, gdy z samego rana odezwała się do fanów na Instagramie. Wyznała, że u jej znajomego, Marcina Klabana, zdiagnozowano nowotwór kręgosłupa. Celebrytka podkreśliła, że fotograf odpowiadał za jej pierwszą okładkę w magazynie i wiele następnych.

Dotarła do mnie wstrząsająca informacja. Mój serdeczny znajomy, przezdolny fotograf, który odpowiedzialny jest za większość moich okładek w magazynach i za moją pierwszą okładkę w magazynie "Glamour", jest bardzo ciężko chory. Zdiagnozowano u niego nowotwór kręgosłupa i potrzebuje naszego wsparcia - zaczęła aktorka.

Wieniawa udostępniła link do zbiórki i zwróciła się bezpośrednio do fotografa, dodając mu otuchy.

Marcin, jestem z tobą całym sercem. Będzie ok - dodała.

Jak można przeczytać na stronie zbiórki, fotograf ma już za sobą skomplikowaną operację usunięcia części kręgosłupa, zastąpienia go implantem, a także usunięcia żebra i guza. Czeka go jednak długa rehabilitacja i dalsze leczenie onkologiczne. Jak do tej pory udało się uzbierać ponad sto tysięcy złotych.

27 sierpnia br. Marcin wyjechał w ukochane Bieszczady. Podczas schodzenia z gór "źle stanął", poczuł silny ból w plecach. Odniósł wrażenie, że niefortunnym stąpnięciem nadwyrężył kręgosłup, dlatego wrócił wcześniej do domu, gdzie dolegliwości bólowe zaczęły się nasilać. Z każdym kolejnym dniem było coraz gorzej, do tego stopnia, że 16 września nastąpił u Marcina częściowy niedowład nóg. Diagnoza powaliła całą rodzinę na kolana: nowotwór kręgosłupa. Nowotwór zajął cały kręg, kanał rdzenia i żebro, a w wyniku tego doszło do złamania kręgosłupa - czytamy w opisie zbiórki.

Poniżej wklejamy link do zbiórki i mamy nadzieję, że Marcin Klaban przezwycięży chorobę i szybko wróci do pełnego zdrowia.

Na powrót do zdrowia Marcina Klabana.