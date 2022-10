Wydaje się, że relacje w brytyjskiej rodzinie królewskiej jeszcze nigdy nie były tak napięte. Pojawianie się Meghan Markle i księcia Harry'ego na uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety, zamiast zbliżyć ich do rodziny, jedynie ich od siebie oddaliło. Zaktualizowano nie tylko oficjalną stronę brytyjskich royalsów. Książę Harry i Meghan Markle w zakładce "królewska rodzina" po zmianach znaleźli się na samym dole. Teraz zajmują miejsce na równi ze zhańbionym i oskarżonym o udział w skandalu seksualnym księciem Andrzejem. Być może ten fakt tak ich oburzył, że postanowili odgryźć się na bliskich. Zabrakło ich na oficjalnym portrecie członków rodziny królewskiej, więc dwa dni później wypuścili swoje zdjęcia. Twórca książki "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" uważa, że małżonkowie robią wszystko, by pogrążyć royalsów.

Meghan Markle i książę Harry chcą pogrążyć royalsów. "Tu chodzi tylko o pieniądze"

Meghan Markle i książę Harry zapozowali do nowych zdjęć przed obiektywem Misana Harrimana. Portrety małżonków udostępniono w sieci dwa dni po tym, jak zrobił to Pałac Buckingham. Królewski biograf Tom Bower w rozmowie z "Page Six" przyznał, że był to celowy zabieg Meghan i Harry'ego, który miał na celu nie tylko pokazać ich "odrębność", ale przede wszystkim w ten sposób chcieli upokorzyć rodzinę królewską.

Tu chodzi o to, żeby zaznaczyć, że wrócili do akcji i budują "markę Meghan". Wracają do prac nad książką, serią dla Netfliksa, podcastem. Tu chodzi tylko o pieniądze. Mają teraz przewagę, bo przez ostatnie tygodnie byli w centrum zainteresowania publiki ze względu na pogrzeb. Filmowano ich każdego dnia - mówi Bower dla "Page Six".

Sprytni małżonkowie chcą wykorzystać falę popularności. Warto wspomnieć, że gdy świętowano Platynowy Jubileusz królowej, specjalnie ustawiono ich w taki sposób, by było ich jak najmniej widać. Podczas pogrzebu królowej znaleźli się jednak w centrum uwagi. Słowa Bowera pokrywają się z jego wcześniejszymi twierdzeniami. Uważa, że Meghan i Harry mieli wręcz obsesję na punkcie swojego wizerunku w mediach.

Jedno jest pewne. Meghan Markle i książę Harry nie pozwolą o sobie zapomnieć.

