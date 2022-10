"Apokawixa" zdobyła nominację do nagrody głównej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To zaskoczenie, bowiem film w reżyserii Xawerego Żuławskiego to produkcja o... zombie i zjadanych żywcem nastolatkach - a takie obrazy bardzo rzadko trafiają do jakościowych konkursów. W rolach głównych występują Mikołaj Kubacki, Waleria Gorobets, Alicja Wieniawa-Narkiewicz i wielu innych. Ciężko powiedzieć, kto tu jest głównym aktorem, bo na planie pojawia się ich mnogość - motywem przewodnim jest wielka impreza, zamieniająca się w krwawą łaźnię.

Młodym partnerują starzy wyjadacze: Cezary Pazura, Tomasz Kot, Sebastian Fabijański czy Matylda Damięcka. Ale to młode pokolenie robi furorę. Co więcej, niektórych aktorów mieliście już okazję oglądać w innych produkcjach.

Zobacz wideo "Apokawixa" - film o młodzieży, która musi stawić czoła zombie [ZWIASTUN]

"Apokawiksa". Kim są młodzi aktorzy?

Mikołaj Kubacki - 27-letni Mikołaj ukończył krakowską Wyższą Szkołę Teatralną. Od 21. urodzin, kilka razy w roku, pojawia się w różnych produkcjach - zaczynał naturalnie od tych mniejszych, ale szybko przeszedł do większych. W "Fanatyku", ekranizacji najsłynniejszej internetowej pasty, zagrał głównego bohatera Anona, mierzącego się z pasją ojca do wędkowania. Widzieliśmy go też w "1983" Agnieszki Holland i "Królu" Matuszyńskiego.

Jeśli oglądaliście "Papiery na szczęście" na TVN7, to w "Apokawiksie" zobaczycie znajomą twarz. To serialowa Nina, grana przez Walerię Gorobets. Choć ukończenie warszawskiej Akademii Teatralnej jest jeszcze przed Walerią, to może się ona pochwalić nielichym dorobkiem mniejszych i średnich ról w filmach i serialach. Debiutowała już w wieku ośmiu lat - w "Na Wspólnej", jednak jej prawdziwa przygoda ze sceną i planem zdjęciowym to 2019 rok i "Zakochani po uszy".

Natalia Pitry to 23-latka łącząca co najmniej dwie pasje: ma za sobą debiut literacki ("Motylogion"), trzy role w serialach i jedną w filmie - "Apokawiksie". Ale do tego dochodzą również role na scenach teatralnych i miłość do tańca.

Dla Moniki Mikołajczak rola w "Apokawiksie" jest filmowym debiutem. I to nie byle jakim, bo jako Luiza do ręki dostanie siekierę, co jak wiemy, jest całkiem niezłą bronią przeciwko zombie. Monika w 2019 roku zdała maturę i studiuje obecnie we Wrocławiu.

Alicja Wieniawa-Narkiewicz - nazwisko zapewne już gdzieś słyszeliście... I słusznie. Alicja to przyrodnia siostra tej Julii. Powoli buduje własne filmowe i serialowe portfolio - od 2019 roku gra w "Przyjaciółkach", ale wcześniej również pojawiała się w innych produkcjach telewizyjnych. A ma zaledwie 19 lat. Jeśli spojrzycie na plakat "Apokawiksy", dowiecie się, jaki los czeka jej postać.

Mikołaj Matczak jako jeden z nielicznych w "Apokawiksie" będzie wiedział, jak się obronić. Z Sebastianem Fabijańskim spotkał się też już na planie "Mowy Ptaków" (choć akurat w tym projekcie zagrał, jak sam mówi, "dosłownie dwie sekundy") i w ogóle w swoim budującym się dopiero portfolio ma na razie szczęście do produkcji z dobrymi recenzjami. Jeśli oglądaliście "Ostatni Komers", to bez wątpienia się zgodzicie.

Na sam koniec zostawiam ostatniego zombiaka z plakatu - Mariusza Urbańca. Jak widać, Mariusz ma marne szanse, żeby dotrwać w swojej ludzkiej postaci do finału "Apokawiksy". Co o nim wiadomo prócz tego, że czeka go smutny żywot zombie? Pojawiał się już w licznych serialach, choć były to głównie role bezimienne. Ma 27 lat.