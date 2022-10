Jesienny paryski tydzień mody wystartował w tym roku 26 września. Anna Lewandowska, która stawiła się na wydarzeniu, podkreśliła w mediach społecznościowych, że w stolicy mody zamierza szukać inspiracji i planuje zaskoczyć wszystkich własną kolekcją. Trenerka zachwyciła już zresztą kilkoma stylizacjami, a strzałem w dziesiątkę był m.in. satynowy komplet, który miała na sobie na pokazie marki Off White. Podczas ostatniego dnia modowej imprezy Lewa zrelacjonowała z kolei prezentację najnowszej kolekcji Louis Vuitton.

Paryska Anna Lewandowska chwali się torebką od Louis Vuitton

Anna Lewandowska na pokaz Louis Vuitton wybrała się na specjalne zaproszenie domu mody, któremu podziękowała w instagramowej relacji. Trenerka zdecydowała się podczas wydarzenia reprezentować markę i sama w Louis Vuitton ubrała się od stóp do głów. Wybrała oversize'ową sukienkę polo w białe, żółte i niebieskie paski, którą dopełniła czarną sześcienną torebką ze zdobieniami na długim pasku oraz skórzanymi kozakami za kolano na wysokim obcasie. Sama sukienka marki kosztowała ok. 11 tys. zł, za to za torebkę-kuferek od Louis Vuitton trzeba zapłacić mniej więcej drugie tyle.

Anna Lewandowska instagram.com/@annalewandowskahpba

Koszt stylizacji mocno zresztą nie dziwi. Anna Lewandowska i jej mąż nie oszczędzają na zachciankach, takich jak luksusowe ubrania, samochody czy wakacje.

Jak wynika z InstaStories trenerki, prosto z pokazu popędziła na lotnisko Charles de Gaulle'a, skąd w ostatniej chwili udało jej się zdążyć na samolot do Mediolanu. Lewandowska poleciała wspierać męża podczas meczu FC Barcelony z Inter Mediolanem odbywającego się w ramach Ligi Mistrzów.