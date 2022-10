Robert Lewandowski po wielu latach gry w Bayernie Monachium przeszedł do FC Barcelony. Polak przekonuje, że zdecydował się na ten krok z pobudek czysto sportowych. Kwestie finansowe nie miały mieć tu większego znaczenia. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, prasa podawała bowiem, że Lewy w katalońskim klubie ma zarabiać nawet nieco mniej niż w Monachium. Niemniej, wciąż są to kosmiczne pieniądze, które oscylują w okolicach kilkunastu milionów euro rocznie. Do tego dochodzą liczne kontrakty reklamowe i umowy sponsorskie. Lewandowscy są bajecznie bogaci, a my postanowiliśmy sprawdzić, na co wydają pieniądze.

Willa w Katalonii

Po transferze do FC Barcelony rodzina Lewandowskich przeprowadziła się do słonecznej Katalonii. Kupili willę w miejscowości Stiges, w której posiadłości ma wiele innych gwiazd piłki nożnej. Trenerka za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradziła, że przy aranżacji wnętrz pomagała jej influencerka Agnieszka Witkowska, która znana jest jako Architekt Porządku.

Anna Lewandowska pokazuje fragmenty domu Instagram @annalewandowskahpba

Zegarki

Kapitan reprezentacji Polski jest fanem luksusowych zegarków. Hiszpańscy dziennikarze zwrócili uwagę na cacko, które miał na ręku podczas pierwszej prezentacji w nowym klubie. Ustalono, że pozował wtedy z rzadkim 41-milimetrowym modelem Royal Oak Perpetual Calendar. Jest on wykonany z ręcznie wykańczanej czarnej ceramiki i kosztuje aż 325 tysięcy dolarów, czyli ponad 1,5 miliona złotych.

Samochody

Lewy nigdy nie ukrywał, że jest fanem motoryzacji. W swoim garażu ma pokaźną kolekcję luksusowych samochodów, wśród których jest między innymi zielony Bentley Continental GT Convertible, który wart jest 1,5 mln złotych. Ponadto piłkarz ma słabość do Ferrari F12 czy klasycznego Porsche 911 Speedster. Cena tego ostatniego to aż 1,3 mln złotych.

Cele charytatywne

Anna i Robert Lewandowscy nie wydają pieniędzy tylko na swoje zachcianki. Od wielu lat angażują się w też w liczne akcje charytatywne. W marcu 2020 roku, gdy w Polsce zaczęła się pandemia koronawirusa, przekazali aż milion euro na rzecz walki z wirusem. Część tej kwoty, a dokładniej 205 tys. zł. trafiło do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast 530 tys. zł. zostało przeznaczone na zakup w pełni wyposażonej i bardzo nowoczesnej karetki.

Restauracja

W 2021 roku Lewandowski otworzył restaurację w Warszawie o intrygującej nazwie Nine's Restaurant & Sports Bar. Menu do niej układał Tadeusz Muller, a jego mama zdradziła w rozmowie z "Faktem", że nie jest pewna, czy fanom piłki nożnej kuchnia syna przypadnie do gustu.

Koncepcja, którą wybrał Robert Lewandowski dla tej restauracji, jest jego koncepcją. On chciał light kuchnię, wegetariańską kuchnię. A to może być zderzenie z ludźmi, którzy kochają sport, a przynajmniej z tymi, którzy kochają futbol.

Moda

Dla Roberta Lewandowskiego moda nie jest aż tak ważna jak dla Grzegorza Krychowiaka, ale nie oznacza to, że napastnik nie lubi się nią bawić. Wraz z żoną pojawił się na tegorocznym festiwalu w Cannes. Trenerka postawiła wtedy na fioletową, wyszywaną cekinami suknię. Celebrytka uzupełniła stylizację okazałą biżuterią: okrągłymi srebrnymi kolczykami, efektownym pierścionkiem i błyszczącą bransoletką. Piłkarz wybrał na tę okazję elegancki biały garnitur z kontrastowymi czarnymi elementami. Całość dopełniały pasujące kolorystycznie mokasyny oraz klasyczny zegarek.

Do mody słabość ma przede wszystkim Anna Lewandowska. Kilka miesięcy temu pochwaliła się weselną stylizacją. Na tanią nie wygląda.

Trenerka niedawno pojawiła się na Fashion Week w Paryżu. Lewa pokazała się w bardzo modowym, satynowym komplecie. Luźna marynarka w męskim stylu świetnie kontrastowała ze spodniami o sportowym fasonie. Modowego charakteru nadawał całości skąpy top.

Wakacje

Lewandowscy uwielbiają wspólnie regenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami. W trakcie tegorocznych wakacji cieszyli się słońcem na Ibizie. Fotoreporterzy przyłapali parę na imprezie w jednym z modnych klubów. Trenerka natomiast w mediach społecznościowych pochwaliła się uroczymi kadrami z luksusowego jachtu.

Luksusowy rower

Anna Lewandowska nawet w wolnym czasie stara się być aktywna. Niedawno pochwaliła się fotografią z rowerowego wypadu z córkami. Dziewczynki doskonale się w specyficznym pojeździe, którego cena przyprawia o zawrót głowy - 12 500 złotych.

Staram się patrzeć na świat oczami moich dzieci i wspierać je każdego dnia. Bycie mamą to wiele zmartwień, wyzwań, poświęceń, ale to również ogrom miłości, która jest nie do opisania.

Ciężko określić majątek Lewandowskich. Wiadomo, że wartość sportową piłkarza FC Barcelona określiła na 50 milionów euro i tyle zapłaciła Bayernowi Monachium za jego transfer.

