Anthea Turner była pierwszą "perfekcyjną panią domu". Wywołała skandal na własnym ślubie

Anthea Turner jest oczywiście najlepiej kojarzona z występów w "Perfekcyjnej pani domu", ale jej kariera na małym ekranie zaczęła się wcześniej. Brytyjska Perfekcyjna ma na koncie kilka wpadek – nie wszystkie produkcje z jej udziałem okazały się bowiem przebojami. Niektórzy pamiętają też, że podczas własnego ślubu wywołała olbrzymi skandal, który niemal zakończył jej medialny byt.

Mało przebojowy show

Anthea Turner Phil Guest/wikicommons

Turner zadebiutowała na wizji w stacji Sky Channel, gdzie była gospodynią muzycznych programów nadawanych na żywo. Niedługo później zaliczyła awans, przenosząc się do BBC. Tam prowadziła sobotni program "Up2U", skierowany do młodych widzów. Projekt ten okazał się jednak niewypałem i został zdjęty z anteny z powodu niezadowalającej oglądalności.

Przełom

Anthea Turner Matrix Media Group/face to face/East News

Po drodze prezenterka występowała w kilku formatach, ale prawdziwym przełomem były przenosiny do stacji GMTV. Tam została dostrzeżona i doceniona, nie tylko przez widzów, ale i przez telewizyjnych decydentów. Gdy wdała się w konflikt z gwiazdą stacji, Eamonnem Holmesem, pracodawca stanął po jej stronie. Holmes straszył odejściem, jeśli Turner nie zostanie zwolniona. Telewizja pozostawiła jednak swoją gwiazdę na stanowisku. Przepychanki dwojga prezenterów tylko podgrzewały atmosferę i podnosiły zainteresowanie flagowymi produkcjami GMTV.

Ulubienica tabloidów

Anthea Turner antheaturner/Instagram

Anthea swego czasu zajmowała się też promocją aktywności fizycznej. Nagrała nawet dwa instruktażowe filmy z ćwiczeniami wydanymi na kasetach wideo. Producentem materiałów był Grant Bovey, który podczas wspólnej pracy zwrócił uwagę na urodziwą blondynkę. W owym czasie pozostawał w związku małżeńskim (a Anthea była żoną Petera Powella) i długo nie mógł się zdecydować, czy wybrać Turner, czy pozostać z dotychczasową partnerką. Wszystko to działo się na widoku publicznym, ku uciesze żądnych sensacji brukowców. Prezenterka przetrwała trudny czas, ale później zaczęła całkiem nieźle dogadywać się z tabloidami, z którymi dobrze żyje do dziś.

Skandal z batonikiem

Anthea Turner antheaturner/Instagram

W międzyczasie wydarzył się jednak tabloidowy skandal. W dzisiejszych czasach taka sytuacja nie zdziwiłaby nikogo, ba – celebrytki oznaczające współprace reklamowe na zdjęciach ślubnych to właściwie show-biznesowa norma. Jednak w 2000 roku, gdy Turner i Bovey stanęli na ślubnym kobiercu, mało kto o czymś takim słyszał. Państwo młodzi zostali sfotografowani, gdy jedli Snowflakesy, batoniki produkowane przez koncern Cadbury. Prasa rozpętała wówczas piekło. Parę posądzono o sprzedanie się, a fotografie z konsumpcją słodyczy uznano za "najbardziej obrzydliwe ślubne zdjęcie wszech czasów".

Szczyt tandety! – krzyczały okładki gazet.

Przez chwilę wydawało się, że kariera Anthei zawisła na włosku. Jej telefon długo milczał. Ale i to wytrzymała. Nie wybrzydzała – wystąpiła nawet w "Big Brotherze", w specjalnej edycji dla celebrytów. Popłaciło, bo kolejna propozycja, udział w "Hell’s Kitchen" była już bardziej prestiżowa.

Perfekcyjna

Anthea Turner antheaturner/Instagram

W 2006 roku kanał BBC Three zaserwował telewidzom prawdziwą bombę. Wyprodukował show "The Perfect Housewife with Anthea Turner", w Polsce emitowany jako "Perfekcyjna pani domu". Program okazał się przebojem, słupki oglądalności i zyski z reklam mówiły same za siebie, a Turner ugruntowała pozycję megagwiazdy. Kobiety ją po prostu pokochały i chciały być jak ona. Prezenterka zyskała popularność także poza granicami Wielkiej Brytanii. Nikt nie kwestionował jej umiejętności prowadzenia domu i posługiwania się mopem, jak było w przypadku Małgorzaty Rozenek, polskiej Perfekcyjnej.

Szkodniki i wpadka

Anthea Turner antheaturner/Instagram

Później jednak producenci najwyraźniej chcieli złapać zbyt wiele srok za ogon. Nowy show z Turner – "Help me Anthea, I’m Infested" zrobił spektakularną klapę i po trzech odcinkach został zdjęty z anteny. Program dotyczący zwalczania szkodników domowych zastąpił "Perfekcyjną" i to była decyzja mocno nietrafiona. Podobna sytuacja przydarzyła się Małgorzacie Rozenek, której po kilku sezonach "PPD" powierzono show "Piekielny hotel", w którym miała ratować podupadające hotelarskie biznesy.

Wizyty w Polsce

Urszula Chincz i Anthea Turner Screen TVN

Anthea Turner, lubiana i ceniona także w Polsce, gościła w naszym kraju, m.in. wystąpiła w "Dzień dobry TVN", gdzie namaściła Małgorzatę Rozenek na swoją następczynię, innym razem przygotowywała na wizji jadalne ozdoby świąteczne z Urszulą Chincz i udzieliła wywiadu "Gazecie Wyborczej".

Nowy rozdział

Anthea Turner antheaturner/Instagram

Małżeństwo Turner z młodszym od niej o rok Boveyem przetrwało formalnie 15 lat i zakończyło się rozwodem, gdyż biznesmen zauroczył się 24-letnią projektantką wnętrz. Po rozstaniu z mężem celebrytka rzuciła się w wir pracy, występując w kolejnych programach rozrywkowych. Do tej pory w CV prezenterki znajduje się długa lista programów "z gwiazdami", w których chętnie brała udział. Jej najnowszym przedsięwzięciem jest występ w show "The Real Dirty Dancing". 62-latka, wzorem koleżanek i kolegów z branży, aktywnie prowadzi instagramowe konto, które śledzi ponad 120 tys. obserwujących.

