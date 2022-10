Kabula od kilku lat jest adoptowaną córką Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka w 2014 roku wybrała się do Tanzanii, gdzie pracowała nad dokumentem "Ludzie duchy", który opowiadał o przemocy wobec osób zmagających się z bielactwem. Na miejscu poznała 16-letnią Kabulę, która była jedną z bohaterek reportażu. Po kilku latach powróciła, aby ją adoptować. Teraz dziewczyna studiuje w Tanzanii prawo i warsztat wokalny. Z Martyną Wojciechowską widują się głównie w okresie wakacji. W trakcie ostatniego pobytu w Polsce razem wybrały się na Podhale. W sieci właśnie pojawił się teledysk, który dziewczyna nakręciła w górach. W klipie pojawia się także Martyna Wojciechowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Martyna Wojciechowska chodzi na czarno? Opowiedziała też o włosach

Kossakowski wrzucił zdjęcie z podróży. Uwagę zwrócił jego wygląd

Martyna Wojciechowska świętowała trzecią rocznicę fundacji. Z tej okazji przygotowała z córką Kabulą niezwykły prezent

Historia Kabuli jest bardzo poruszająca. Kiedy dziewczyna miała 14 lat, obcięto jej rękę. Okaleczono ją, bo wierzono, że z części ciała albinosów można przygotować magiczny amulet. Po traumatycznych przeżyciach dziewczyna stanęła na nogi i teraz realizuje swoje marzenia. O tym, jak ważne jest to, żeby nigdy się nie poddawać, zaśpiewała w piosence "Believe". Kabula nie zapomniała wspomnieć też o Martynie Wojciechowskiej, od której otrzymała wsparcie. Teledysk do piosenki powstał z okazji urodzin fundacji UNAWEZA, którą trzy lata temu założyła dziennikarka. W rozmowie w serwisem Jastrząb Post Martyna Wojciechowska z dumą opowiedziała o piosence Kabuli.

"Believe" jest o tym, aby wierzyć, żeby się nie poddawać, żeby wiedzieć też, że obok ciebie jest ktoś, kto może cię potrzymać za rękę, objąć i pomóc. To był bardzo wzruszający dla mnie moment, kiedy przeczytałam najpierw tekst tej piosenki. Jest napisany w oparciu też o nasze wspólne doświadczenia - powiedziała.

Dziennikarka wyznała, dlaczego dla Kabuli tak ważne było to, aby teledysk został nakręcony w górach.

Ale jeszcze bardziej niesamowite dla mnie było to, kiedy Kabula powiedziała, że podczas swojego pobytu w Polsce chce jechać w góry. Ja mówię "ok, będziemy spacerować". A ona "nie. nie, będziemy kręcić teledysk". Zastanawiałam się dlaczego. Powiedziała, że ze szczytu góry nasz głos niesie się najdalej. Że chciałaby ze swoim głosem, komunikatem, dotrzeć jak najdalej. I taka jest jej misja. Ja mogę jej tylko w tym pomagać - dodała.

Martyna Wojciechowska wystąpiła w teledysku Kabuli fot. screen youtube.com/ BELIEVE. Rhema Kabula | DALEJ Martyna Wojciechowska

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

W komentarzach pod teledyskiem pojawiło się dużo miłych wypowiedzi, które doceniają hart ducha Kabuli i niezwykłe spotkanie, które na zawsze połączyło Martynę Wojciechowską z dziewczyną.

To wspaniale, że się odnalazłyście na dwóch krańcach świata. Dwie wrażliwe, kreatywne, silne i niepokonane kobiety, które były w stanie pokonać wiele trudności i są gotowe podjąć każde wyzwanie.

Jesteś naprawdę wielką kobietą Martyna. Zupełnie odmieniłaś jej życie. Ona to super wykorzystuje i pokazuje ze może, chce, będzie nas wszystkich zaskakiwać.

Ja jestem pełen szacunku i podziwu dla Kabuli, że i tak jej się chce żyć i pracować i robić cokolwiek, po tym, co przeżyła - czytamy w komentarzach pod teledyskiem.

Kabula sama napisała tekst do piosenki. W treści zawarła wzruszające przesłanie, do którego sama nieustannie się stosuje. Dziewczyna ciągle się rozwija i uczy. Właśnie jest w trakcie studiów prawniczych.

Wstań! Nigdy się nie poddawaj. Zawsze wierz w siebie. Nie patrz wstecz, na trudny czas, który za tobą. Możesz spełnić swoje marzenia! Za każdym razem, kiedy dostajesz pomocną dłoń, miej wielkie marzenia, pracuj ciężko, bądź silny. Wykorzystaj tę pomoc. Wymyśl swoją przyszłość. Nie pozwól, by strach cię zatrzymał, bądź silny. Każdy z nas może być zmianą. A razem możemy więcej. Jeśli naprawdę wierzysz, możesz to zrobić. Nie patrz wstecz. Nie bój się. Możesz. Możemy. Tylko uwierz, że możesz - brzmi tekst piosenki.

Jak wam się podoba teledysk do piosenki "Believe"?

Wojciechowska zachwycona nową fryzurą córki. "Fani Kabuli chcieli z nią zdjęcia"

Zobacz też: Martyna Wojciechowska spytana, czy jeszcze się zakocha. Tak zareagowała