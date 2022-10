Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo w kwietniu tego roku podzielili się ze światem nowiną, która nie należała w pełni do najszczęśliwszych. Piłkarz poinformował w mediach społecznościowych o śmierci syna, która miała miejsce tuż po porodzie. Jednocześnie para powitała na świecie córkę, za której życie jest bardzo wdzięczna. Mała jest naprawdę urocza.

Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie z rodziną. Najmłodsza córka to słodziak

Cristiano Ronaldo ma obecnie pięcioro dzieci. Troje z nich przyszło na świat jeszcze zanim piłkarz związał się z modelką Georginą Rodriguez. Aktualna partnerka urodziła sportowcowi troje dzieci, jednak syn zmarł po porodzie. To było bardzo trudne doświadczenie, jednak powoli modelka nauczyła się godzić z tą myślą. Bycie z rodziną sprawiało, że łatwiej jej było dojść do siebie i - mimo ogromnego smutku i żalu - docenić to, co ma.

Pytałam samą siebie, jak mogę sobie z tym poradzić. Odpowiedź była bliżej, niż przypuszczałam. Spojrzałam w oczy moich dzieci i zobaczyłam jedyny sposób, w jaki można to zrobić: bycie razem - powiedziała Georgina Rodriguez w show "Jestem Georgina".

Teraz na koncie piłkarza pojawiło się zdjęcie całej piątki i ukochanej. Georgina trzyma na rękach najmłodszą pociechę w ekipie - półroczną Bellę Esmeraldę. Dziewczyna, w porównaniu do reszty, spogląda nie w obiektyw, a na rodzeństwo, które siedzi naprzeciwko niej. Trzeba przyznać, że rodzinny obrazek chwata za serce.

