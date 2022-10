Książę Harry i Meghan Markle pośpiesznie opuścili Wielką Brytanię tuż po pogrzebie królowej Elżbiety II, który odbył się 19 września tego roku. Argumentowali to chęcią powrotu do domu i dzieci, jednak było widać, że nie czują się tam za dobrze. Byli ignorowani przez poddanych, a także członków rodziny. Ostatnio zostali zdegradowani na oficjalniej stronie brytyjskiej rodziny królewskiej. Na jaw wychodzą też szczegóły związane z Sussexami. Nowa książka ma ukazać Meghan Markle w zupełnie innym świetle. Pomimo że książę Harry i Meghan Markle odeszli z rodziny królewskiej, wciąż zapraszani są na różne konferencje czy akcje charytatywne. Na jednym z ostatnich zapozowali fotografowi. Pochwaliła się efektami na Instagramie.

Zobacz wideo Książę William i książę Harry wraz z kuzynami wzięli udział w "czuwaniu wnucząt" przy trumnie królowej Elżbiety II

Książę Harry i Meghan Markle na nowych zdjęciach. Uśmiechnięci trzymają się za ręce

Meghan Markle i książę Harry na początku września przebywali w Europie, gdzie wzięli udział w charytatywnych wydarzeniach. Pojawili się w Wielkiej Brytanii, a księżna Sussexu wygłosiła przemówienie na konferencji One Young World Summit w Manchesterze. Następnie udali się do Niemiec i wzięli udział w imprezie przed zbliżającymi się zawodami weteranów Invictus Games. Igrzyska powstały z inicjatywy księcia Harry’ego. Ich trasę po Europie przerwała śmierć królowej Elżbiety II.

Na Instagramie fotografa pojawiły się zdjęcia z Manchesteru. Na pierwszym czarno-białym para trzyma się za rękę i patrzy przed siebie.

Na kolejnym widać, że Meghan Markle ma na sobie czerwone spodnie i koszulę z wiązaniem na szyi, które pozostawiła rozwiązane. Książę Harry wybrał granatowy garnitur. Na twarzy księcia malował się uśmiech, Markle miała poważną, lecz pogodną i spokojną minę. To, co zwraca uwagę to nieodłączny gest trzymania się za ręce. Para robiła to nawet w katedrze podczas pogrzebu, co było naruszeniem protokołu.

Trzeba przyznać, że na tych zdjęciach wyglądają na o wiele bardziej szczęśliwych.