Książę Harry i Meghan Markle mogą się zdziwić, jak zostali przedstawieniu w publikacji "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", autorstwa Valentine Lowa. Królewski korespondent dla "Timesa" ujawnił w książce, że książę William już trzy lata temu chciał zażegnać braterski konflikt, jednak jego propozycja została odrzucona przez męża Meghan Markle. Wszystko przez brak zaufania.

Książę Harry odrzucił propozycję pojednania z bratem. W jednej kwestii nie mógł mu zaufać

We fragmencie opublikowanym przez "Daily Mail", Low przywołuje wydarzenia z 2019 roku. Wówczas książę Harry i Meghan Markle pełnili obowiązki wyższych rangą członków rodziny królewskiej, a w listopadzie ukazał się dokument "Harry i Meghan: An African Journey". Harry ujawnił wówczas, że nie ma najlepszych kontaktów ze starszym bratem.

Z pewnością jesteśmy w tej chwili na różnych ścieżkach, ale zawsze będę dla niego i wiem, że on zawsze będzie dla mnie - mówił książę.

Jak twierdzi pisarz, po tych słowach William natychmiast skontaktował się z bratem i chciał oczyścić atmosferę. W tym celu miał wysłać mu wiadomość przez WhatsApp i poprosić go o spotkanie dzień po emisji dokumentu. Low zaznaczył, że książę Harry początkowo był skłonny się spotkać, dopóki nie odkrył, że William musiałby poinformować swojego prywatnego sekretarza, aby ten zaktualizował jego harmonogram.

Był tak zaniepokojony (red. książę Harry), że zespół Williama przekaże szczegóły spotkania do prasy, że wolał nie widzieć brata, niż ryzykować, że informacja dostanie się to do gazet. Dla każdego, kto wiedział, co się dzieje, było to rozdzierające serce - napisał Low.

Jak sam zauważył Valentine Low, fakt, że książę Harry odwołał spotkanie podkreślił dysfunkcje w rodzinie królewskiej i ukazał, że royalsi rzadko kiedy mają okazję do bezpośredniej rozmowy. Zamiast tego muszą komunikować się za pomocą sztabu osób, co rodzi nieufność i prowadzi do podziałów.