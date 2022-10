Już w ubiegłym roku media obiegła informacja o tym, że książę Harry planuje wydać biografię, w której znajdą się różne pikantne szczegóły z życia rodziny królewskiej. Według medialnych doniesień, w publikacji mają zostać poruszone wątki dotyczące księżnej Diany, rozpadu jej małżeństwa z Karolem, dzieciństwa księcia czy szczegóły z życia brytyjskiego dworu. Temat rodziny królewskiej był już poruszany przez księcia Harry'ego i Meghan Markle kilkukrotnie m.in. podczas wywiadu z Oprah Winfrey. Jak wiadomo, to tylko poróżniło i tak już skłócona rodzinę. Wygląda na to, że para przygotowała najbardziej obciążające zarzuty na koniec i wyjdą na światło dzienne dopiero w książce. Czy nowy król Wielkiej Brytanii może to powstrzymać?

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Markle w kolczykach od księcia zamieszanego w zbrodnie. Miała o tym nie wiedzieć

Książę Harry zgarnie krocie za wydanie pamiętnika. Król Karol chce zablokować publikację? "To tykająca bomba"

Książka księcia Harry'ego została rzekomo ukończona w lipcu tego roku, a jej premierę zaplanowano na jesień. Już od pierwszych zapowiedzi publikacji podkreślano, że publikacja mocno wstrząśnie rodziną królewską i zawiera wiele nieznanych dotąd faktów z ich prywatnego życia. W dniach po śmierci królowej liczono na to, że Harry, William i król Karol III będą mieli idealną okazję do naprawienia relacji, ale tak się nie stało.

Pojawiły się też pogłoski, że Harry po ostatnich wydarzeniach ma duże obiekcje związane z wydaniem książki i chce zmienić w niej kilka fragmentów, które mogłyby zostać niewłaściwie odczytane. Królewski ekspert Phil Dampier uważa, że pogodzenie się księcia Harry'ego z księciem Williamem i królem Karolem jest wręcz niemożliwe. Autor, który od ponad 26 lat zajmuje się tematem rodziny królewskiej, w rozmowie z portalem New Idea stwierdził, że wbrew powszechnej opinii opóźnienie premiery związane jest z dodatkowym rozdziałem, który opracowuje Harry. Książę ma dorzucić relację z wydarzeń, które miały miejsce w tygodniu po śmierci jego babci.

Harry na pewno będzie chciał dodać nowy rozdział. Ta książka to tykająca bomba dla rodziny królewskiej - wyznał w rozmowie z portalem.

Więcej zdjęć księcia Harry'ego znajdziesz w galerii na górze strony .

Wygląda na to, że rodzinę Windsorów czeka naprawdę wielka próba.

Harry będzie chciał wyrównać stare rachunki. Rzeczy, które przez lata ukrywał, a Meghan zachęcała go do podzielenia się nimi ze światem. Z pewnością opowie o dzieciństwie i sposobie, w jaki jego matka była traktowana przez rodzinę królewską i prasę - dodał Dampier.

Autor uważa, że książka może zostać również wykorzystana do wyjaśnienia zarzutów odnośnie mobbingu, które usłyszała Meghan jeszcze przed śmiercią królowej Elżbiety II, oraz opowiedzenia jak naprawdę wyglądały relacje księżnej Kate i Meghan, kiedy ta pełniła jeszcze oficjalne obowiązki.

Jeśli Harry to zrobi, z pewnością nie będzie odwrotu - wyznał autor.

Według informacji, jakie donosi magazyn "Daily Mail", król Karol III już zlecił wykwalifikowanej grupie prawników, aby zajęli się sprawą. Nowy władca Wielkiej Brytanii kompletnie nie wie, czego może się spodziewać ze strony syna i zaniepokojony chce trzymać rękę na pulsie. Jak donosi "Daily Mail", Karol najchętniej zablokowałby publikację, ale nie zamierza podejmować żadnych działań prawnych względem młodszego syna. Czy "pamiętniki księcia" na zawsze zrujnują szansę na pokój w rodzinie królewskiej? Czas pokaże.

Nicola i Brooklyn jak Harry i Meghan. Victoria Beckham rozpłakała się po pokazie

Zobacz też: Książę Harry miał mówić paskudne rzeczy o królowej małżonce!