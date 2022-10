Hilaria Baldwin półtora tygodnia temu urodziła siódme dziecko. Jak wygląda jej ciało? Petarda

Hilaria Baldwin niecałe dwa tygodnie temu urodziła siódme dziecko. Jeszcze miesiąc przed porodem zamieściła na Instagramie nagranie, jak ćwiczy rozciąganie, mięśnie nóg i brzucha. Zdaje się, że w ciąży nie przytyła ani jednego nadmiarowego kilograma, bo teraz, już po porodzie, jej sylwetka wygląda, jakby 38-letnia Hilaria nigdy nie była w ciąży.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk mówi o swoich dolegliwościach w ciąży

Alec Baldwin upiera się, że nie pociągnął za spust na planie "Rust"

Hilaria Baldwin pokazuje ciało po siódmym porodzie

Hilaria Baldwin od lat pracuje jako instruktorka jogi i w czasie ciąży nie przerwała ćwiczeń. Efekty można podziwiać teraz, na najnowszym nagraniu, jakie żona Aleca Baldwina zamieściła na Instagramie. Porównała film z ćwiczeniami, jakie wykonywała miesiąc przed porodem i zrobiła dokładnie te same pozycje teraz, tydzień po urodzeniu córki. Patrząc na jej formę łatwo wpaść w kompleksy nawet bez ciąży.

Kończę ciąże i zaczynam połogi podobnymi ćwiczeniami, wzmacniającymi dno miednicy. Powoli, spokojnie. To nie jest sugestia dla innych, tylko dzielenie się tym, co robię ze swoim życiem i ciałem. Dla mojego ciała najbardziej naturalną rzeczą jest poddawanie się rytmowi. Wszystko w granicach rozsądku, słuchając siebie - napisała.

Instagram Hilarii Baldwin pełen jest nagrań z jej ćwiczeń w ciąży, ale ostrzegamy - nie próbujcie tego same w domu, chyba, że również jesteście instruktorkami jogi. Hilaria w ostatnim trymestrze wykonywała nie tylko "zwykłe" ćwiczenia rozciągające (w przypadku prawidłowo przebiegającej ciąży wręcz wskazane), ale również... stawała na głowie i ćwiczyła w takiej pozycji. Zanim zechcecie powtórzyć jej wyczyny, skonsultujcie się z lekarzem i zapewnijcie sobie odpowiednią asekurację.

Żona Baldwina przekonywała, że pochodzi z Hiszpanii. Na jaw wyszło, że kłamała. Udawała nawet akcent! Teraz się tłumaczy

Co więcej pamiętajcie też, że nie ma obowiązku wyglądać po porodzie tak, jak Hilaria Baldwin. Żona aktora ma dostęp do właściwie nieograniczonych środków finansowych, co bez wątpienia pomaga w utrzymaniu takiej figury, jak jej. A jeśli dodać do tego dobre geny i predyspozycje... Róbcie wszystko zgodnie ze swoim ciałem i w takim tempie, w jakim jesteście w stanie.