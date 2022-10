Roksana Węgiel zapoczątkowała świetną passę polskich reprezentantek w konkursie Eurowizji Junior. Jej kariera to też pasmo sukcesów. Poza europejskim laurem może pochwalić się m.in. zwycięstwem w "The Voice Kids" oraz w show "Dance Dance Dance", debiutanckim albumem, który pokrył się platyną, nominacjami do Fryderyków oraz występami na takich wydarzeniach, jak największe polskie festiwale muzyczne czy gale sylwestrowe. We wrześniu młoda gwiazda zaczęła kolejny rok szkolny w jasielskim liceum, gdzie pobiera naukę w trybie indywidualnym, jednocześnie kontynuując karierę muzyczną. Nic dziwnego, że nastolatka zapragnęła chwili oddechu. Jej podróżnicze szlaki zawiodły ją do Turcji.

Tureckie wakacje Roksany Węgiel

Roxie zaprezentowała ponadmilionowemu gronu instagramowych obserwatorów fotografię z urlopu. Wokalistka ubrana w bikini w kolorze limonki pozuje w drewnianym domku przy plaży, jednym z tych, w których można się schronić, gdy żar leje się z nieba. Jej fani pozostający w Polsce muszą raczej chronić się przed ziąbem, dlatego empatyczna 17-latka uzupełniła całość emotikoną słońca, chcąc przesłać rodakom trochę promieni.

Nie trzeba było długo czekać, aby sekcja komentarzy obok zdjęcia wypełniła się wpisami wielbicieli Węgiel, którzy słali jej emotikony i komplementy, chwaląc urodę idolki:

Zjawiskowa.

Piękna!

Date me [umów się ze mną, przyp. red.] – napisała finalistka "The Voice Kids", Hanna Sztachańska.

Na komentarz zdecydowała się też trenerka personalna, Katarzyna Dziurska. Sportsmenka wypowiedziała się jednak nad wyraz lapidarnie, zostawiając emotikonę z sercami w miejscach oczu. Węgiel zareagowała czerwonym serduszkiem.

Co sądzicie o jesiennych wojażach Roksany? Jest czego pozazdrościć?

