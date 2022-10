Robert Górski to jeden z najbardziej popularnych polskich kabareciarzy, współzałożyciel i lider Kabaretu Moralnego Niepokoju, twórca serialu komediowego "Ucho prezesa". Od 2019 roku jest mężem dziennikarki Moniki Sobień. Para pobrała się we wrześniu po zaledwie roku związku. Wcześniej w lutym powitali na świecie pierwsze dziecko, córkę Malinę. Małżeństwo stroni od blasku fleszy, ale czasem chętnie pojawia się na eventach. Tak też było w minioną sobotę. 1 października odbyła się premiera spektaklu "Bliżej". Komik zapozował z żoną na ściance.

Robert Górski z młodszą o 14 lat żoną na premierze spektaklu "Bliżej"

Para, jeśli już wybiera się na wydarzenie organizowane w stolicy, to są to głównie pokazy premierowe spektakli. 1 października pojawili się razem w Teatrze 6. Piętro, aby obejrzeć sztukę "Bliżej". Komik miał na sobie granatowy garnitur, czarne eleganckie buty i białą koszulę rozpiętą pod szyją. Monika Sobień postawiła na czarny garnitur z dłuższą marynarką i luźnymi spodniami. Połączyła go z crop topem w tym samym kolorze i obcasami. W uszach miała duże, wiszące kolczyki, a w ręce trzymała torebkę z cekinami.

Robert Górski z żoną Moniką Sobień Fot. East News

Kim jest żona Roberta Górskiego?

Monika Sobień ma 34 lat i jest dziennikarką. Pochodzi z Radomia, ale studia na wydziale dziennikarstwa kończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyła też scenopisarstwo w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jest jedną z twórczyń serwisu WeMen, na którym możemy przeczytać wywiady z mężczyznami, przeprowadzane przez kobiety. Dziennikarka pracowała też w wydawnictwie Burda Media i "Super Expressie". To właśnie tam poznała przyszłego męża, podczas przeprowadzanego wywiadu.

