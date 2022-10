Prezentację kolekcji na wiosnę i lato 2023 roku autorstwa Victorii Beckham przyćmił nieco rodzinny konflikt. Żona Davida Beckhama ma bowiem na pieńku z Nicolą Peltz, którą jej najstarszy syn Brooklyn poślubił w kwietniu tego roku. Kością niezgody okazała się suknia panny młodej - modelka nie wybrała projektu teściowej, co mocno ubodło spicetkę. Od tego czasu oczy fanów zwrócone są w stronę Beckhamów, a ich zachowanie zostaje poddawane dokładnym analizom. Nie inaczej było podczas Fashion Weeku w Paryżu, gdzie na pokazie Victorii Beckham pojawili się również Brooklyn i Nicola.

Victoria Beckham chce zakopać topór wojenny? Sugeruje to jej post na Instagramie

Choć ekspertka od mowy ciała jest zdania, że relacje między Victorią Beckham i Nicolą Peltz są dalekie od ideału, była gwiazda pop chce chyba przekonać wszystkich, że o żadnym konflikcie nie ma mowy. Po pokazie jej kolekcji projektantka podziękowała rodzinie za wsparcie w instagramowym poście, który opatrzyła zdjęciami. Na jednej z fotografii w komplecie są wszyscy Beckhamowie - Brooklyn z żoną, jego młodsi bracia Romeo i Cruz oraz siostra Harper, a także mąż Victorii. Najstarszy syn pary i jego ukochana zostali jednak dodatkowo wyróżnieni osobnym zdjęciem, które żona Davida Beckhama dodała do instagramowej galerii.

Wszystkich was tak bardzo kocham - napisała.

Czyżby Victoria Beckham robiła dobrą minę do złej gry? To nie pierwszy raz, gdy w mediach społecznościowych zapewnia o dobrych stosunkach z synową. Kilka dni wcześniej Nicola Peltz wbiła teściowej szpilę, zamieszczając na Instagramie wymowną fotografię, na której Brooklyn Beckham przytula się do jej matki - Claudii Heffner Peltz. Żona Davida Beckhama nie dała się jednak wyprowadzić z równowagi i w odpowiedzi opublikowała zdjęcie całej rodziny, nie pomijając Nicoli.