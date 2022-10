Od śmierci królowej Elżbiety II minął już prawie miesiąc. Rodzina królewska, choć nadal pozostaje w żałobie, wróciła już do obowiązków. Cały czas na jaw wychodzą nowe wątki związane z monarchinią, a także jej spadkiem. Wiadomo, że król Karol III odziedziczył po matce fortunę i stał się najbogatszym członkiem rodziny królewskiej. Jak donosi "The Mirror", książę William i księżna Kate zostali właścicielami starożytnej posiadłości Llwynywermod na obrzeżach Myddfai w Walii, gdzie król Karol III lubił spędzać czas każdego roku w okolicach dnia św. Dawida.

Książę William i księżna Kate odziedziczyli sekretny dom na wsi w Walii

Położona w zakątku Carmarthenshire, rozległa, starożytna posiadłość została kupiona przez króla Karola III 15 lat temu. Były książę Walii i jego żona królowa Camilla często zatrzymywali się w tym spokojnym gospodarstwie, a nawet nawiązywali kontakty z mieszkańcami. Mówi się, że monarcha w niedzielne poranki uczestniczył w nabożeństwach kościelnych, ofiarowywał nagrody na lokalne loterie, a także oficjalnie otworzył nową salę wiejską. Para najczęściej przenosiła się do domu w Llwynywermod Estate w okolicach Dnia Świętego Dawida każdego marca, donosi "WalesOnline". Wszystko zmieniło się, gdy zmarła królowa Elżbieta II, a jej syn przejął tron.

Od śmierci królowej książę William odziedziczył tytuł księcia Walii. Ale także inne, w tym księcia Kornwalii, hrabia Chester i księcia Rothesay. Księżna Kate tytuł księżnej Walii. Wcześniej posługiwała się nim księżna Diana.

Obecnie książę William jest również właścicielem Księstwa Kornwalii. Mając to na uwadze, Pałac Kensington potwierdził, że wszystko, co stanowi część Duchy Estate, należy do Księstwa Kornwalii, w tym Llwynywermod Estate. Posiadłość została zakupiona przez Księstwo Kornwalii w 2007 roku za kwotę 1,2 mln funtów. Nieruchomość składa się z trzech domków, stodoły i głównego domu. Teren ma 192 akrów.

Posiadłość w Walii Fot. @houseandgardenuk

Mimo że gospodarstwo zmieniła właściciela, król Karol III i tak zamierza spędzać tam czas. Ponoć szukał idealnego domu na wsi przez 40 lat, zanim wybrał to miejsce. Jest bardzo lubiany przez tamtejszą społeczność.