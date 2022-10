Anna Wendzikowska na początku sierpnia poinformowała fanów, że po 15 latach żegna się z TVN. Jakiś czas później udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała więcej na temat zakończenia współpracy ze stacją. Zdradziła, że spotkała ją niemiła sytuacja ze strony Anny Tatarskiej, jednak wtedy nie chciała zdradzać więcej szczegółów. Ostatnio na jej Instagramie pojawił się post, w którym zdecydowała się wszystkim podzielić. Okazuje się, że doświadczyła mobbingu.

Anna Wendzikowska pokazywała w mediach, że kocha pracę. Jaka była prawda?

Kilka godzin po publikacji posta Anna Wendzikowska zdecydowała się włączyć możliwość komentowania, a przyjaciele z branży natychmiast zasypali ją ciepłymi słowami. Nie obyło się bez pewnych wątpliwości internautów. Jedna z fanek zapytała, jak oświadczenie ma się do tego, co na przestrzeni lat dziennikarka wrzucała do mediów. Odczytała tu sprzeczne sygnały.

Pani Aniu, ale ja jednego nie rozumiem. Praktycznie każdy pani post z pracy/z wywiadów/podróży związanych z pracą i wywiadami "krzyczał", jak pani kocha swoją pracę i że to szczęście mieć pracę, którą się kocha. To jak to się ma do tego oświadczenia? - pytała jedna z fanek.

Po chwili dziennikarka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i przyznała, że kochała swoją pracę i starała się znosić trudy codzienności.

Kochałam, więc uważałam, że mam najlepszą pracę na świecie. Również z tego powodu tak długo znosiłam to, co działo się w kulisach... - odpowiedziała Anna Wendzikowska.

Anna Wendzikowska odpowiada internautce Screen Instagram @aniawendzikowska

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania.

Kryzysowy Telefon Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.

