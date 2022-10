1 października 2022 roku odbyła się premiera spektaklu "Bliżej" w Teatrze 6. Piętro w Warszawie. To sztuka Patricka Marbera o miłości, bliskości i pożądaniu. Nagradzana na całym świecie, wreszcie zawitała do Polski. W wydarzeniu wzięły udział same największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Pojawił się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Edyta i Cezary Pazurowie, Borys Szyc z Justyną Nagłowską, Wiktor Zborowski i Maria Winiarska, a także pierwszy raz po ciąży Aleksandra Żebrowska, żona dyrektora Teatru 6. Piętro Michała Żebrowskiego.

Aleksandra Żebrowska pierwszy raz po porodzie na ściance. Wybrała ciekawe obuwie

Żona Michała Żebrowskiego pod koniec lipca 2022 roku urodziła czwarte dziecko. Premiera spektaklu była pierwszym wyjściem celebrytki. Aleksandra Żebrowska postawiła na pudrowo-różowy garnitur o luźniejszym kroju. Połączyła go z czarnym, satynowym topem i butami na obcasie z futerkiem, które wyglądają jak bambosze. Żebrowska zostawiła włosy rozpuszczone. Wyglądała kwitnąco.

Aleksandra Żebrowska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Edyta i Cezary Pazurowie dobrali się idealnie

Para pojawiła się na premierze i wyglądała świetnie. Edyta Pazura postawiła na kolor. Miała na sobie różowy sweter i czerwone, szerokie spodnie. Włosy zakręciła à la stare Hollywood. W ręce trzymała małą, fioletową torebkę. Cezary Pazura wybrał garnitur w drobną kratkę. Jego poszetka miała te same kolory, co strój żony, czyli różowo-czerwone. Słodkie.

Edyta i Cezary Pazurowie Fot. East News

Rafał Trzaskowski w szalonych butach

Prezydent miasta Warszawa również pojawił się na premierze spektaklu. Miał na sobie trzyczęściowy czarny garnitur z szarą kamizelką i krawatem. Jednak to buty najbardziej zwracają uwagę. Rafał Trzaskowski wybrał czarno-białe mokasyny, które przypominają obuwie do stepowania.

Rafał Trzaskowski Fot. AKPA

