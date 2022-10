Do finałowego odcinka szóstej edycji "Love Island" został już niewiele ponad tydzień, jednak dramy w programie zdecydowanie jeszcze się nie zakończyły. Produkcja dopiero co podjęła decyzję o wyrzuceniu z show Daniela, który ukrył fakt, że ma dziewczynę, a teraz czarne chmury zebrały się nad Kubą. Partner Wero, który wcześniej przekazał islanderom, że chorował na raka, teraz wyznał, że miał jedynie podejrzenie nowotworu.

"Love Island". Kuba zostanie wyrzucony z programu? Rozwścieczył widzów i uczestników

Do zaskakującej sytuacji doszło w odcinku z 30 września. Wero poinformowała Kubę, że będzie musiał zawalczyć o jej zaufanie. Mężczyzna uznał więc, że będzie z nią w pełni szczery.

Z tym rakiem to też dałem d*py. To nie do końca był w ogóle rak. To była choroba - wrzodziejące zapalenie jelita grubego. (...) Chodziłem po tych szpitalach, miałem zagrożenie życia. (...) Zawsze słyszałem, że jest wrzodziejące albo może być rak i po prostu brałem to do siebie jako rak, ale to nie jest w końcu rak. Było ryzyko raka jakby - tłumaczył.

Jak łatwo się domyślać, Wero była mocno zaskoczona tym, co usłyszała i postanowiła poradzić się Sary i Kamila. Uczestnik zwrócił uwagę, że jeśli Kuba jest w stanie skłamać przed kamerami, to tym bardziej może posunąć się do tego również poza programem.

O tym, że Kuba minął się z prawdą, dowiedzieli się także pozostali uczestnicy, gdy usiedli w Kręgu Ognia. Partner Wero próbował tłumaczyć się, że nagiął fakty dotyczące choroby, bo gdy ludzie słyszą słowo "nowotwór", zwykle nie dopytują o szczegóły. Uczestnicy zwrócili mu jednak uwagę, że od początku nikt nie pytał go o jego stan zdrowia i mógł tę informację zachować dla siebie. Kuba stracił również zaufanie widzów. W komentarzach na Instagramie zawrzało, a fani programu są zszokowani jego wyznaniem.

Jak można żartować z takich rzeczy. Ludzie chorzy pragną żyć, walczą, a on sobie wymyśla historyjki, żeby mu współczuli.

Naprawdę? Wielce był przybity, zebrał wszystkich i opowiadał o raku, po czym się okazało, że to było koloryzowane. Co ty masz w głowie? - czytamy.

Podejrzenia co do historii Kuby miał Włodek, uczestnik piątej edycji "Love Island". Na udostępnionym InstaStories stwierdził, że kłamstwo partnera Wero może wyjść na jaw i ma przeczucie, że Kuba, podobnie jak Daniel, poniesie konsekwencje.