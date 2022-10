Piotr Kraśko w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem nie ukrywał, że ma za sobą trudne chwile, nie tylko w kontekście kłopotów z prawem, które odcisnęły piętno na jego wizerunku. Dziennikarz podupadł również ma zdrowiu. W czerwcu trafił do szpitala i wówczas mówiło się o jego problemach z ciśnieniem. Przyznał, że walczy o powrót do pełni sił i dodał, że choruje na depresję. Na jego wyznanie zareagowała Karolina Ferenstein-Kraśko. Wystarczyło jedno zdanie.

Karolina Ferenstein-Kraśko wspiera męża po jego szczerym wywiadzie. Poruszające słowa

Piotr Kraśko publicznie przyznał się do błędu i wyraził skruchę. Podkreślił, że prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów było skrajnie nieodpowiedzialne. Dziennikarz do tej pory o problemach nie mówił publicznie, ale poczuł, że jest gotowy na szczere wyznanie i ujawnił, że cały czas zmaga się z podstępną chorobą, jaką jest depresja.

Tak, zmagam się z depresją - oświadczył Kraśko.

Prezenter mógł liczyć na ciepłe słowa i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia nie tylko od widzów programu. Na InstaStories żona dziennikarza opublikowała kadr ze śniadaniówki i jednym zdaniem pokazała, że cała rodzina jest dla niego ogromnym wsparciem.

Zawsze jesteśmy z tobą - napisała zwięźle Karolina Ferenstein-Kraśko, dodając emotikonę złączonych do modlitwy dłoni.

Karolina Ferenstein-Kraśko wspiera męża po jego szczerym wywiadzie. Poruszające słowa Fot. Instagram/ karolinaferenstein_krasko

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.