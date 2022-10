Anne Heche 5 sierpnia spowodowała wypadek samochodowy, który okazał się tragiczny w skutkach. Gwiazda miała znacznie przekroczyć prędkość, w wyniku czego uderzyła samochodem w garaż jednej z posesji. Gdy próbowała uciec z miejsca wypadku, ponownie uderzyła w budynek, a dom mieszkalny wraz z samochodem aktorki stanęły w płomieniach. Do szpitala trafiła w stanie krytycznych, a 12 sierpnia rodzina potwierdziła, że aktorka nie żyje. Jej ostatnim życzeniem było oddanie narządów do przeszczepu, dzięki czemu uratowała życie ośmiu osób.

REKLAMA

Jak twierdzi magazyn "People" dzień po tej tragedii, najstarszy syn gwiazdy upomniał się o jej majątek. Homer Laffoon miał złożyć w sądzie wniosek, dzięki któremu miałby zostać nazwany wykonawcą jej majątku i poprosił, aby on i jego przyrodni brat, Atlas Tupper, zostali wymienieni jako jedyni spadkobiercy. Pojawił się jednak problem, gdyż były partner gwiazdy i ojciec Atlasa uważa, że ta kilka lat temu miała wysłać mu e-maila, w którym zapewniła, iż to on będzie sprawował pieczę nad jej majątkiem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Te gwiazdy wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mają się za co wstydzić

Zobacz wideo Potrącił pieszych na przejściu i uciekł. Teraz może spędzić 12 lat w więzieniu

Syn Anne Heche walczy o jej majtek z byłym partnerem matki

Testament Anne Heche, bądź jego brak, spowodował ogromne napięcie w rodzinie gwiazdy. Tragiczna śmierć aktorki rozpoczęła zaciętą batalię o jej majątek. Magazyn "People" opublikował treść rzekomej ostatniej woli Heche. Aktorka miała ją przekazać w mailu w 2011 roku, wybierając Jamesa Tuppera na wykonawcę jej majątku.

Gdybym jutro umarła, moją wolą jest to, by cały mój majątek był kontrolowany przez pana Tuppera, który wykorzysta go, by wychować moje dzieci, a potem przekazać im ten majątek - brzmi treść rzekomego maila, który Anne Heche miała wysłać do Jamesa Tuppera.

Syn aktorki, Homer jest zdania, że dokument z 2011 roku, który Tupper uważa za testament - i który, jak twierdzi, uczynił go administratorem majątku Heche - jest nieważny. Zaznaczył, że nie jest odręcznie podpisany przez Heche i w momencie sporządzenia umowy, nie było dwóch świadków, co jest wymagane przez amerykańskie prawo. Jak wynika z dokumentów sądowych przytoczonych przez "People", James z kolei uważa, że Homer "nie nadaje się" do administrowania majątkiem swojej zmarłej matki, twierdząc, że zmienił zamki w mieszkaniu Anny, aby uniemożliwić mu wejście na posesję.

Lara Gessler zmagała się z zaburzeniami odżywiania