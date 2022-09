Victoria Beckham do tej pory nie reagowała na spekulacje na temat konfliktu z Nicolą Peltz. Kością niezgody miała być suknia ślubna na dekadenckim weselu modelki i Brooklyna Beckhama. Peltz nie chciała założyć kreacji projektu teściowej, co miało ją zaboleć. Publicznie potwierdziła również, że pokłóciła się z Victorią. To miało przelać czarę goryczy, a była spisetka i David Beckham mieli przeprowadzić poważną rozmowę z najstarszym synem. Wyjaśnili im, że nie życzą sobie, by szczegóły ich życia rodzinnego były przedmiotem medialnych rozważań. Peltz nie zamierzała jednak gryźć się w język. By podkręcić atmosferę, pochwaliła się na Instagramie fotografią, na której Brooklyn przytula się do jej matki - Claudii Heffner Peltz. Zdjęcie z pewnością zauważyła projektantka i także zaktualizowała profil. Postanowiła jednak, że będzie ponad podziałami i pochwaliła się rodzinnym kadrem. Wszyscy w komplecie.

Zobacz wideo Victoria Beckham pokazała, w jakiej sukni zaprezentowała się na ślubie syna

Victoria Beckham prowadzi wojnę z synową na Instagramie. Opublikowała rodzinne zdjęcie

Victoria Beckham pieczołowicie przygotowywała się do pokazu mody, który odbył się w Paryżu. Projektantka zaprezentowała najnowszą kolekcję i jak się okazuje, tego dnia mogła liczyć na całą rodzinę i to bez wyjątków. Na widowni wspierał ją nie tylko mąż, Anna Wintour czy Romeo i Harper Beckhamowie. Nie mogło zabraknąć również Brooklyna Beckhama, który przybył w towarzystwie żony.

To Paryż baby! Jestem wdzięczna za moją rodzinę i magazynowi "Vogue" za to, że wspiera mnie w tej podróży - napisała projektantka.

Małżonkowie dopasowali się stylizacjami, a Nicola szeroko uśmiechała się do aparatu. Pogratulowała również teściowej na InstaStories "pięknego pokazu". Czyżby to wskazywało na to, że z Victorią najgorsze mają już za sobą?