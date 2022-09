Katie Holmes pojawiła się na Paryskim Tygodniu Mody i zachwyciła. Uwagę zwracał nie tylko jej makijaż, lecz także stylizacja.

Katie Holmes w mocnym makijażu i z kolczykiem w nosie

Katie Holmes przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że stawia na naturalność. Aktorka pokazuje się w bardzo delikatnym makijażu. Teraz zaszalała z wizerunkiem. Pojawiła się na Paryskim Tygodniu Mody, na pokazie francuskiego domu Chloé, którego jest fanką. Na wydarzeniu wyróżniała się mocnym makijażem. Mocno pomalowała oczy i postawiła na równie mocne konturowanie, podkreślając tym samym wydatne kości policzkowe. Uwagę zwracał zwłaszcza kolczyk w nosie aktorki, którą widzowie przed laty pokochali za rolę w serialu "Jezioro marzeń".

Katie Holmes Fot. East News

Katie Holmes tego dnia paradowała w skórzanej, białej sukience z ażurowymi zdobieniami, gorsetową górą, a która na dole wykończona była frędzlami. Kreacja pochodzi z kolekcji Chloé's Resort 2023. Do tego ciemna marynarka o pudełkowym kroju i czarna kopertówka projektu domu mody Chloé. Co ciekawe gwiazda zrezygnowała ze szpilek. Postawiła za to na męskie buty typu brogsy z kolekcji Chloé Owena. Trzeba przyznać, że to doskonały wybór. Holmes prezentowała się wspaniale.

